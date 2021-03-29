4月1日是起源於19世紀西方的「愚人節」，愚人或人愚都有節日，幽默和反諷的意味甚濃。有時對一些不能一語道破的社會問題或社會現象，迂迴地用「愚人節」解嘲，也是一種解氣好方法，或者這就是魯迅筆下的「阿Q精神」吧！

話說今年內全港區議員將在立法會通過修例後便要宣誓擁護《基本法》、效忠香港特區政府，那些靠「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」黑暴上台的區議員登時陣腳大亂，有說齊上齊落，有說誓不低頭宣誓，有說留得青山在最緊要有「糧支」，有的硬話話音剛落又即轉軚，總之好戲連場，目不暇給，黑暴暴徒可能搖身一變成「宣誓議員」。

可是出錢（交納政府稅收、支付議會開支）的人怎麼看呢？是否都信納宣誓的區議員真誠宣誓？是否信納宣誓的區議員沒有發假誓？是否覺得區議員宣誓當「食生菜」都無所謂？反正太平山老襯亭下望，老襯通街都是，也不欠我一個，多一個不多，少一個不少，都做愚人去吧！倘若立法者、執法者、核查者、監誓者都是那樣糊裏糊塗、黑白不分、是非不清、真相不明的話，那麼太平山下望，真是通街都是老襯了！

300多名區議員去年6月底集會及聯署反對《港區國安法》，有幾擁護《基本法》？300多名區議員疫情之初便發動「三罷」，去年7月中違反禁聚令發起偷步初選公投，導致疫情爆發第4波，禍延至今，有幾效忠政府？300多名區議員紀念英國佔領香港180年，國恥變誕辰，認賊作父，公然叛國，可以宣誓嗎？300多名區議員搭上「35+攬炒」顛覆號賊船，妄圖一舉與立法會反對派議員合流奪控制權，可以宣誓嗎？如果《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》的通過實施，是為靠黑暴上台的區議員黃袍加身，名正言順地坐穩議席寶座的話，「愚人節」的香港將成為國際著名愚人大城。