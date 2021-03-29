近期內地文藝界最火爆的人物，非青海省美術家協會主席王筱麗莫屬。在被網民揭穿其多次抄襲書畫家馬寒松的作品，輿論重壓之下的王主席於上周公開道歉。省美協主席，是一省畫壇執牛耳者，居然靠抄襲立身，可見整個美協組織體系出了大問題。

王筱麗的道歉並沒有平息眾怒。一者，其抄襲程度極為惡劣，自2014年起持續多年，可謂纍纍慣犯，而且眾多畫作幾乎是百分之百複製馬寒松的原作，剽竊到了明目張膽、肆無忌憚的程度，連一絲一毫的加工發揮都沒有。

二者，在此番曝光之後，其「真誠道歉」仍舊避重就輕，聲稱「對不起組織及業界的培養和關愛，對不起我鍾愛如命的美術事業，對不起德劭才高的馬寒松先生」，組織和自身事業成了主角，受害者馬寒松反而成了叨陪末座的配角。

不過，王筱麗無形之中卻暴露了真實想法。因為在其心中，馬寒松的確無關緊要，「組織」才是第一位的。只要能維繫好與組織的關係，就可以大事化小；而失去組織的庇護，自己的事業才真正將一敗塗地。其實，有關王筱麗抄襲一事，多年來一直舉報不斷，馬寒松本人早在2016年就曾在社交平台發布了王筱麗的抄襲作品。屢遭石沉大海之後，馬寒松無奈表示麻木。

就是在這種情況之下，王筱麗先是當選中國美協最年輕的理事，後來又高升青海省美協主席，被吹捧為「美女主席」。被抄襲者馬寒松卻只是中國美協會員。在以官位大小、行政級別高低論英雄的內地畫壇，抄襲者傲然超越被抄襲者。李鬼打敗李逵，劣幣驅逐良幣。

令人憤慨的是，這樣一位抄襲慣犯，卻能一路暢通地坐上美協主席寶座，這讓這幾年本已聲名狼藉的文藝社團再遭千夫所指。這些所謂的群眾組織，被各路黨棍、學閥、藝霸壟斷，相互結成利益小圈子。中國書法家協會黨組書記趙長青收了安徽煤老闆李士杰數百萬元賄賂，後者便順順當當被選為安徽書協主席、中國書協理事。中國美協副秘書長杜軍，收受畫商巨額賄賂，便將後者的作品評選列入全國美展。中國作協副主席兼陝西作協主席賈平凹的女兒賈淺淺，憑藉「屎尿詩」當上大學教授，連獲詩歌大獎，還有一大批作家捧臭腳。

文化人士講究德藝雙馨。抄襲剽竊算是最喪行敗德之事，也證明了藝術水平有限。儘管過去數年對王筱麗質疑如雲，網上的各種舉報隨手可檢索，但是其幕後高人仍舊裝聾作啞，一手將其扶上位。公眾要求有所「交代」，他們卻千方百計以「膠帶」封口。

然而，紙終究包不住火，今次東窗事發之後，由於王筱麗有「畫壇第一美女」雅號，對於其如何上位，網民腦補畫面很多。但無論怎樣，如此醜聞的背後，其一眾上級領導、主管部門，都難辭失察失職之咎，難逃徇私舞弊之嫌。藝術不容玷污，必須清理烏煙瘴氣，淨化文壇畫壇，否則何以拯救中國藝術形象，何以杜天下悠悠之口。