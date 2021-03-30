昨夜夢見故友劉迺強，暢談天下大勢，也訴說曲突徙薪游說之苦。好久沒有這樣暢談，快意之極。夢醒後所記不多，主要是有關西方的民主化。這是與劉迺強生前談及的慣常題目，也是近年橫亘心頭的問題。

民主化貌似理想，由民主之，實際上並不如此。西方民主的老祖宗雅典、羅馬都是少數人的民主建立在多數人的奴隸制之上。而且西方文明還有基督教拉丁教會的介入，神的旨意用人的說話來凌駕民主。

但是，今天的民主化已經不是政教合一的形式，而是金權政治。民主化並不涉及歐美原有的政體，而變成西方文明或基督教體制向外輸出的產品。目的不僅是把異教徒改造，更是把異教徒納入金權統治的世界之內，全球一體化。

民主化把人民異化為獨立的個體，更將之極端化。個人不是理智的，而是讓他利欲優先，讓個人可以決定一切，甚至把其他人的利益掌握在手，不惜犧牲眾人來完成個人的利欲。民主化讓人主宰一切便成宗教信仰。這是宣傳的一套，歐美現實不是這樣，個人卻十足地屈服於資本和代表資本的政府工具，真正的民主還是極少數人的主，眾人是被人塑造、扭曲，隨資本所欲。

此外，民主化被當作宗教信仰的救贖。有了民主化，便可救贖，一切的事都可變好。民主化便成神丹妙藥，任何個人、群體、社會，只要有美國宣傳的民主化，便可以從任何困境中拔脫出來。或許未能如歐美發達，卻總勝過現在。只要有民主化，可以將其他一切燒毀砸破，革命只靠民主化，不需建設。民主化的信徒便可以到處掀起革命，打破舊世界，建新世界。但是現實殘酷，哪個民主化革命的國家，真的可以因為民主化而興旺起來呢？美式顏色革命都是要求民主化，為民主化可以推翻民主選舉出來的政府，民主化甚至與傳統的民主制對立起來。連美國也幾乎出現顏色革命，暴民起義企圖推翻民主選舉。宗教化極端的民主化便要顛倒政治要求妥協的民主體制，民主化變成新的民主，壓倒舊的民主。

可是，歐美在非西方國家宣揚推行的民主化，卻只限於非西方國家，而不是歐美國家。民主化與原有的民主體制便分為非西方與西方的範疇。歐美的民主體制不是普世價值，民主化僅可用於非西方國家，也便不是普世價值。

21世紀世界在西方國家的眼中還是二元化，基督徒與異教徒之分。

或許只有東方世界，特別是中國，才可求同存異地真正達到世界大同，人民為主。