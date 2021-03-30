香港「變局」之後，反中亂港勢力可說在政壇已無立錐之地，但是在民間社會依然有深厚力量，時下他們會蟄伏。

一些有心人、有組織背景之人，會巧於裝扮，以「愛國」的面目出現，再往建制陣營裏鑽，建制內的港英餘孽、無間道今後一段時間會「保存完好」。《港區國安法》、「中央全面管治權」在行政、立法、司法方面的一些改革也不會動到他們，香港今日之變局和措施，據說是「微創手術」，不會「全面鋪開」，不會大張旗鼓，許多事情不可能徹底，今後內外局勢若有變，香港還會變。

當年中共打垮國民黨，無論城鄉都是「解放」，是改朝換代。即便如此，也不能短時期內清除舊社會的「污泥濁水」，一直遇到舊勢力的反撲和破壞，其目的是復辟舊天堂，「回到解放前」。香港97回歸則非解放，不但不是解放，還要大大強化原有舊社會在各方面的機能和力量。此乃因為香港對中國實現4個現代化，有巨大的經濟價值，「一國兩制」對完成祖國統一大業對台灣有巨大的統戰價值，香港這個「舊社會」的一切舊東西必須保護和強化才能發揚光大。內地解放時的舊勢力是「牛鬼蛇神」，香港97後的舊勢力則是「英雄好漢」、「才子佳人」，奉為上賓。

然而，就社會制度、政治博弈而論，「舊社會」和「新社會」的矛盾是不以人的意志為轉移的，是不可避免的。毛澤東在解放初時認為，中國的資產階級、資本主義只要接受社會主義的「利用、限制、改造」，就可以把和社會主義的「敵我矛盾」轉化為「人民內部矛盾」。對香港，北京曾認為實施「一國兩制」、給足優惠和寬容，香港「舊社會」的東西及各種力量就會「感恩戴德」。

可是，毛的贖買政策並沒有打消資產階級要奪回他們失去的天堂的企圖，故鬥爭不絕，「一國兩制」的優惠和寬容也填不滿香港舊勢力的貪欲。現在他們暫時受挫，但還會來過。