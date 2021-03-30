美國前國務卿基辛格今年已經97歲高齡，依然活躍在國際政治舞台。他日前在出席英國智庫舉辦的網絡研討會時指出，中國並無統治世界的決心，而是在努力發展其社會能力所及的最大實力，華盛頓和北京必須學會共處方可維持和平，如果競爭建基於爭奪優勢，世界秩序難以避免崩潰，並且面臨災難後果。他並提醒美國，首先必須決定是否可與一個規模相當的國家打交道。

作為資深政治家和外交家，基辛格看問題比當今所有美國政客都透徹，他知道中國崛起已無可阻擋，也知道美國已失去絕對優勢，因此一直苦口婆心勸說華盛頓學會與北京共處。可惜言者諄諄，聽者藐藐，在美國政壇乃至整個社會陷入反華歇斯底里的今天，到底有多少人聽得進他的勸告，不無疑問。正如有人指出，目前美國社會只能有一種聲音，符合政治正確的才有市場，不符合政治正確的只能被迫噤聲，即使德高望重如基辛格，也只能自彈自唱，和者寥寥。

但無論如何，美國遲早都要接受現實。盛極而衰，物極必反，這是歷史規律，從來沒有一個國家可以永遠獨霸世界。克林頓時代的美國還是充滿自信的，接下來就一代不如一代了，奧巴馬說「美國永遠不做老二」，特朗普說「讓美國再次偉大」，拜登則只能說「任內不會讓中國超越」，這與其說是決心的宣示，不如說是對霸權衰落的無奈。一屆總統任期是4年，連任則是8年，也就是說拜登根本沒有信心保證8年後美國不會被中國超越，這才是美國人的難言之隱。

正是因為霸權衰落的不安全感，華盛頓才會如此焦慮，如此歇斯底里。有外媒評論指出，中國正從全球體系中的「看客」轉變為多極世界的構建者，而拜登還在閱讀特朗普關於中國問題的「劇本」，難怪荒腔走板，烏龍百出。人們好奇的是，拜登甚麼時候才能寫出自己的「劇本」？