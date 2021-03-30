美國總統拜登日前召開其遲來的記者會，內容自然脫不了中美關係，當中可總結出5大重點：一、「中國有一個總體目標，就是成為世界領先國家，世界上最富有的國家，及世界上最強大的國家。但這不會在我的執政期間發生，因為美國將繼續發展。」二、中國在基礎設施方面的支出是美國的3倍，拜登誓言要加大投資，在研發方面的投資從目前相當於國內生產總值約0.7%，回到上世紀60年代的近2%。三、與中國領導人通話時已表明美國不尋求與中國對抗，但要求中國必須遵守國際規範，公平競爭，美國將聯同澳洲、印度和日本組成「四方安全對話」處理問題。四、美國對中國侵犯人權，對發生在維吾爾族、香港和中國國內的事不會避而不談。五、涉及南海、對台協議甚至所有事情，美國都追究中方責任，使其遵守規範。

拜登的「中國5點」，值得讚的是頭兩點，但其餘3點則不敢恭維。

一向說「有競爭才有進步」，美國是自由貿易先驅，也是強調競爭的國家，可能這20、30年都把注意力放在金融和國外軍事的競爭上，對國內建設以至人民生活均有所疏忽。大家可以看到紐約機場、芝加哥都很殘舊，有人批評好像去到第三世界，而華盛頓和荷里活豪宅區，也瞓滿了露宿者。有多少耕耘就有多少收穫，美國投資於基礎設施上，是中國的三分之一，也是美國60年代的三分之一，莫非沒有中國，美國的執政者和執政黨還在白日做夢，不理民間死活？

其次是拜登一定以為美國是兔，中國是龜，龜兔競賽可以懶懶閒，今天才發現，原來人家是長於競賽的飛人、鐵人。拜登說在他任內不會讓中國追到美國，因美國將繼續發展。筆者期望他是以正面的角度來表達其意願，因為美國實在有太多例子是以打擊競爭對手將對方置之死地，令美國可以獨強。君不見美國上世紀打擊經濟騰飛的日本、第二大經濟體歐盟，本世紀初打擊欲脫美元立油元的伊拉克和利比亞。而美國要打擊對手，不僅是敵人，也可以是盟友，而且絕不手軟，總之危害美國的，神擋殺神，佛擋殺佛！不讓中國追上，自我發展會是天大好事；若對中國排斥滅絕，將帶來全球災難。

中國外交部回應拜登這個觀點時說：「中國的目標並非超越美國，而是超越自我，成為更好的中國。」中國並沒有將美國當成對手，美國若非「自作多情」，就是過度「騰雞」。這也不難令筆者聯想，美國推動自由市場國家和商業機構強說新疆種植棉花是「強制勞動」，是美國棉花和紡織市場落後中國後的一個競爭策略。（明日續）