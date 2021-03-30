每逢周日廢官必寫網誌，律政司司長鄭若驊、政務司司長張建宗、勞福局局長羅致光便相繼獻醜，大談阿媽係女人的廢話。身為納稅人真想問一問，你們月薪動輒30、40萬元，除了齋吹，可不可以有更實際的行動解決問題，別令納稅人覺得交稅交得這麼冤枉呢？

先看「司底驊」說甚麼。她義正詞嚴批評，在社會動盪期間有網民將個人資料武器化，即使法院已批出禁制令禁止針對警員、律師、法官及立法會議員等的起底行為，仍有人公然違反命令，政府就此將制訂相關法例云云。之但係，黑暴已是2019年的事，立法禁起底更是林鄭吹噓的政府5大立法工作之一，身為律政司司長理應全速推動立法，何況立法會已沒有反對聲音，偏偏下文全無，還好意思自吹？

再看張建宗談失業率。他指青年失業情況值得關注，15至24歲人士的失業率高達15.6%，人數達35,500人，應屆畢業生佔過萬人。「新鮮人」缺乏工作經驗而搵工難，政府已在防疫抗疫基金預留66億元，在兩年內於公營及私營機構創造約3萬個有時限的職位，約一萬個是特別為應屆畢業生和青年人而設，擺出體貼狀。問題是，既然明知年輕人陷於水深火熱，臨時職位好應該即時開設，惟政府歎慢板拖兩年，所為何來？涸轍之鮒的故事，司長肯定無聽過。

當然，最令人火滾必然是高智商局長羅致光。繼堅拒設立失業援助金，並將僱員被迫放無薪假歪曲為「工作分享」後，羅局長又關心起長者來。他直認資助宿位不足，輪候資助護養院宿位平均時間由25個月增至26個月；而輪候期間逝世長者人數，更連續兩年逾7,000人，坦言「追落後未成功，仍需努力」。連續兩年逾7,000長者含恨而終，宿位供應毫無寸進，而且不斷惡化，羅局長只唸口簧般說句仍需努力，到底你有冇努力過？