近日香港人作興，在熱烈討論私人拳賽的問題。假如筆者突然來了一股傻勁，說要邀約拳王曹星如來一場對賽，這消息一傳出，我的親友想必馬上撲出來勸止。我則可能會反駁說：「你們沒見過咱家打拳，又怎麼知道我一定不如人家呢？」

筆者身邊的人定然回應說：「唉，平常見你提着兩包大米上樓梯，也盡在那兒喘氣，以你這副德性，怎麼捱得了人家一拳，這事想想也就知道了，還用得着真打嗎？」他們說的當然是道理，人該有理性推斷的能力，平常人說「你沒試過怎麼知道不行」，其實那是廢話，很多事情不待發生，單憑迹象已經能夠推知結果。

2019年，香港「黃絲」也是仗着一股蠻勁，說不大鬧一場，怎麼知道中央一定不會接受他們提出的「五大訴求」。到頭來，各項訴求大部分不能如願，阿爺還要出猛拳教訓，不少「黃絲」傷痕纍纍，好些損失，恐怕是終身不能彌補的。

筆者的舊同事有一個「黃絲」通訊群組，在反修例風波期間，組員們都是半積極的參與者，終日在大罵特區政府。如今這一群鬥敗的公雞卻是怪可憐，不少人覺得香港變了模樣，紛紛籌備移民，但年近半百的人要去尋找他鄉，真有這般容易嗎？

單是一些雞毛蒜皮的事，已足夠讓你煎熬。譬如，因為香港交通方便，部分朋友過去沒擁有駕駛執照，如今要移民外國，在當地生活，不懂駕車是不行的。

然而，一個年約50歲的人去學車，跟20、30歲時是兩個樣，吸收能力會慢得多，於是近日的「黃絲」群組，就變成了駕駛經驗交流的園地，已經擁有車牌的組員，試圖幫助未考到的人盡快過關。講的人施盡渾身解數，聽的人卻仍是半懂不懂，真是我見猶憐。點檢下來，這一切都是愚人們自招的。