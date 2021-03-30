笑看天下：光說不練 又係死症-施友朋 評論員

新冠疫情持續超過一年，逾4個月以來，日前首度無本地個案，之不過好快又「斷䌫」！專家指復活節假期一旦放寬措施，根據往日經驗，疫情便會反彈，呼籲市民「忍耐多一陣」！疫情或許有「彈下」迹象，財爺急忙跳出來唱好，謂近日本港疫情回落，加上各地開始接種新冠疫苗，預料今年環球經濟基調係走向復甦，尤其係今年下半年嘅復甦動力更強。

然而，有經濟學者指單憑GDP並不足以反映一個地方經濟是否健康，還需要留意民生類嘅數據，包括薪酬及失業率等，相信本港呢啲數據，喺未來一年都較難會有改善。

事實上，香港專業及資深行政人員協會委託研究機構於2021年3月初進行調查，發現與疫情爆發前即2019年12月相比，36%受訪者於去年12月收入減少，減幅嘅中位數為27%。2021年3月時值政府保就業計劃於去年11月完結，市面上掀起裁員潮，就業情況惡化。

政務司司長張建宗亦喺網誌指出，15至24歲青年嘅失業人數高達3.55萬，當中約一萬人係應屆畢業生，即幾乎每3個失業青年就有一個係應屆畢業生，「畢業即失業」情況都算嚴重。嗱！去年一個科技界嘅職業博覽收到7萬份履歷表，卻僅聘得200人。業界人士認為，或許因為大學培訓嘅人才與實際所需出現落差。有議員直斥港府培育科技人才方面落後，加上不少大學生曾支持黑暴亂港，令僱主拒聘近年嘅畢業生。

此外，本港普遍視大學為更優越嘅出路，看輕職業教育，導致本地科研等專才不足，當局有必要加強職業教育。要言之，香港創科產業發展欠缺新思維。本地唔少學生對理工、工程等專業不感興趣，形成創科需求不強和人才供應不足嘅惡性循環。再者，香港過分依賴金融、地產等行業，而且利益格局相對固化。政府得把口發展創新科技，卻沒有具體規劃，光說不練，又係死症！