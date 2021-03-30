「兩頭熱中間冷」是香港政局的「怪雞」現象，怪在明明是捧政府場的事，政府不做民間做；怪在明明是唱好政府的戲，政府不唱民間唱。有資源的政府不做，無資源的民間做。

這個「民間」是旗幟鮮明、歷史悠久、各區各行各業的大大小小非牟利社團組織，他們在香港長期殖民統治下，在港英的政治排擠歧視及殘酷打壓下，早已不怕橫逆，出錢出力，不問回報。香港特區成立前後，他們也持之以恒，從不退縮，何況回歸前後從來都不獲兩個時代的香港政府大力扶持。對此，特區政府是否更應汗顏呢？為甚麼政府自己的事不自己辦好呢？為甚麼鐵飯碗的公務員、使用公帑的政府部門，不理所當然地首先辦好辦妥政府執政應當擔當的政務工作呢？

人們若不善忘的話，應記得回歸近24年中唯一一次特區政府全面落手落腳推動的是所謂的「起錨」，那次是前特首作為行政長官和泛民裏應外合推動的政改方案，歷史已讓司馬昭之心路人皆知！除此之外，回歸近24年，凡是被貼上「親中」或「左派」的標籤，無論是宣傳教育工作、回歸紀念，也無論是弘揚國情國史，甚至抗戰紀念先烈的活動，都程度不同地總受到政府部門的冷待，冷眼或冷板櫈是常有之事。

港人著名的金句：「人生有幾多個10年？」香港「50年不變」的時光，已經過了將近一半，可是，香港特區政府卻完全不像是中華人民共和國的地方政府，例如政務處，顧名思義是要處理政務之事，卻從不在「7‧1」大事宣傳回歸意義、慶祝中國收回香港主權；「10‧1」從不慶祝。難道特區政府除了辦一、兩個酒會交差外，政府部門和19萬公務員都對「7‧1」、「10‧1」保持「中立」了嗎？連執政的政府也不捧自己國家的場，豈不怪哉？「50年不變」已經過了將近一半，香港人心未回歸，同特區政府根本上不做宣傳教育有關。