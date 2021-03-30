新冠肺炎疫情下，香港失業與就業不足人數高達42萬，部分港人生活陷入困境，甚或要靠借貸度日。儘管港府降低申請「在職家庭津貼計劃（職津）」的工時要求，惟很多人因為未符合要求而未能申請，想申請綜援亦諸多困難。有社福機構因而表示，政府應該將申領職津與工時脫鈎，改以家庭入息為依據。同時，筆者認為政府亦必須盡快設立失業援助金，向陷入水深火熱的打工仔及其家庭施以援手。

本港最新失業人數已升至26.2萬，也有15.5萬人就業不足。在職家庭津貼計劃的合資格申請人，每月工作最少144小時，才能拿到500至1,400元不等的津貼。政府最快於6月，將工時要求降為72小時。就算政府放寬職津工時門檻要求，但是不少打工仔都因為疫情關係而被迫削減工時甚至放無薪假，或其工作處所被勒令停業而未能上班。此外，部分因健康問題而無法長時間工作的港人，因為工時不足而未能申領職津，在失去收入又未能領取津貼下，淪為「雙失」家庭。

其實，設立家庭入息及資產限額已能夠顯示在職家庭的經濟處境，為協助就業不足的打工仔，筆者所屬政黨一直向政府反映，將申領職津的工時限制撤銷，令一些其實已算失業的打工仔也能受惠。

此外，由於本港最新失業人數已升至26.2萬，政府雖然表示有失業綜援，但是申請門檻太高，而且欠缺宣傳，加上政府提出的方案亦未顧及失業人士的感受，以致只有近二萬人領取。

自「保就業計劃」結束後，失業率持續上升，不少市民亟需援助，故政府應盡快設立失業援助金，向失業人士提供支援。要求設立的失業援助金帶有臨時性質，目的正是考慮到本港早前並未就失業保險做過任何供款計劃，港府於財政上難以長期負擔援助開支。

既然失業綜援成效不彰，失業率卻伴隨新冠肺炎疫情及「保就業計劃」的結束而增加，設立臨時失業援助金正是給予失業者基本生活保障，同時避免相關制度淪為長期負擔。

令人匪夷所思的是，勞工及福利局局長羅致光竟然針對臨時失業援助金，說出「是否想鼓勵大家失業要趁早，否則不會領取到援助金」這樣的話，給人一種假設香港人在此經濟寒冬下會積極地選擇失業。事實上，倘若大眾能夠如常上班賺取收入，政府的援助又豈能夠吸引港人放棄正常的工作？

失業援助金不是天價數目，若以24萬失業人士計算，每人每月6,000元，為期半年需要80多億元，與800億元的「保就業計劃」相比是非常少。政府推出「保就業計劃」時「防民如防賊」，但對企業卻很大方。作為勞福局之首，責任就是幫助市民渡過難關，「擔心政策被濫用」只是一個藉口，不設失業援助金，唯一的原因就是避難。為官避事平生恥，羅致光局長應該改變現時的施政態度，「急市民所急」並不是叫口號，而是切切實實地為失業市民紓困。