產評：基金爆倉資金斷　中美金融戰更亂

隨着中國大舉反壟斷，科技股身價大縮水，不但散戶損手，就連大型外資基金也炒燶，且別忽視其漣漪效應，資金鏈層層斷裂隨時引爆新一場「雷曼式冧市」風暴！

美股上周出現罕見巨額沽盤，當中涉及不少中國科技股，傳聞是有基金大戶持股因被追孖展而遭斬倉，更有多家國際投資銀行牽涉其中，蒙受天價損失，足見中國的科技資產「爆雷」何止會影響中港股市，更會輸出風險，並「火燒」華爾街，變相成為中美金融戰的戰役之一。面對複雜多變的國際僵局，投資者真的要謹慎至上。

自從阿里巴巴旗下螞蟻集團去年11月在中港兩地上市被臨門叫停後，中國當局顯然劍指金融科技，實行嚴厲監管。誠然，螞蟻上市籌備經年，須獲多個政府部門首肯，上市計劃才會開綠燈，一夜叫停難免令人猜想另有別情，與其說要去除金融系統性的潛在風險，倒不如說直接與中美爭霸形勢轉變有關，因發展數碼經濟才為首要。

過去逾10年，阿里與騰訊這兩家科技巨企，皆在國策護蔭下才能茁壯成長至如今規模，目前要作出改變，其一是當局意識到大型民企已發展到「大得不能倒」，更重要是面對美國科技圍堵，中國有必要加強對科技戰略產業發展的控制權，才能在人工智能及大數據應用上佔先機。美國業界也坦言，中國的體制是有利創新科技發展，正火速力追。亦因如此，早前蜂擁南來炒作香港科技股的「北水」聞風突然消散，不少巨企股價如食瀉藥，高槓桿坐重貨的外資基金大戶則走避不及。

上周華爾街上演一幕200億美元的股票洗倉潮，傳聞主角是一個家族辦公室的持股被強制平倉，手持的中國科技股股價大幅插水，連帶一批美國的科網及生科股估值亦受挫。眼見連基金大戶也被「斷頭」，頓令整個華爾街不寒而慄！事實上，刻下美股狀況與2008年雷曼危機爆發前相似，初期市場不覺大限將至，甚至樂見短期反彈，但其後迎來的卻是「跌到你唔信」的大冧市！當今次由拜登政府發放的1.9萬億美元刺激經濟方案引發的購買力被消化後，也許美股距離「終極一跌」不會太遠。

事實擺在眼前，中國科技股洗倉潮是會傷到美國的科技資本乃至國際大行，若事件繼續發酵，基金鬥快沽貨，將加快戳穿美股泡沫。表面平常的股市調整，背後隱藏中美金融較勁，投資者若不想遭受池魚之殃，得善控注碼，減少槓桿操作，免得成為兩強過招的「炮灰」！