功夫茶：按機制首次減價　冇優惠車資反增

票價減得快，一定有古怪。呢，衣食住行樣樣加，交通費小數怕長計，仲幾甘添！政府早前批准4間專營巴士大幅加價後，已經惹來不知民間疾苦嘅劣評，依家港鐵竟然逆市於6月底減價1.7%，有冇咁好死吖？

阿哥！港鐵即使賺到盆滿缽滿，按「可加可減機制」，向來都係「只加不減」！因應家庭住戶每月入息錄得跌幅，港鐵票價因觸及「封頂」機制，年來至少要凍結票價。按統計處尋日公布，去年第四季運輸業名義工資指數按年下跌1.5%，連同去年12月綜合消費物價指數，即通脹率按年下跌0.7%，喺代入港鐵票價「可加可減機制」方程式運算後，得出負1.7%嘅結果，即港鐵票價按機制減1.7%，係機制自2009年啟用以來首次計出減價結果。換言之，今趟港鐵減價，唔係佢想，查實「被迫」！

嗱！港鐵話除了減價1.7%，另會落實不同措施令使用八達通及車票二維碼嘅乘客，由今年4月1日至明年1月1日，維持節省約5%嘅實際車費，預計總值超逾9億港元。10多年來首次減價，仲唔視減價係個風鈴？即係只要有丁點風一吹，就響遍全港每個角落，睇我幾叻，減價惠民，咪成日唱人淨係「識加唔識減」喎！呢，運房局都出來抽吓水，指現行嘅港鐵票價調整機制公開、客觀、具透明度，根據既定機制，由於今年票價向下調整，以往按票價調整機制累積嘅延後加幅將順延至明年處理。港鐵2022年原本另有1.27%嘅延後加幅要處理，若連同今年未處理嘅延後加幅，即明年需追回嘅未加延後加幅，累積達到2.85%，所謂「順延明年處理」，潛台詞係咪明年加番夠本？

事實上，港鐵8折優惠將於本月結束，即使輕微減票價，如果優惠冇延長，市民實際車資亦會於4月起明顯增加，其實仲差過「朝三暮四」嘅把戲！喺民生如此多艱下，有政黨建議政府與港鐵共同承擔，考慮再延長8折優惠多6個月！港鐵4月1日推出嘅「5%車費扣減優惠」，聲大大話會持續實施至2022年1月1日，咁即係話4月1日大家已要硬食票價加幅！你話港鐵「首次按機制減票價」，又有幾值得開心呢？

呢嗱！港鐵就話「心繫生活每一程」，又賣花讚花香，指去年乘客車程準時度維持99.9%，但去年1月至12月仍錄得8宗31分鐘或以上嘅服務延誤，初步確認由港鐵控制範圍嘅因素引起，全年合共罰款1,500萬個大洋，需撥作提供八達通車費每程97折優惠。港鐵2018年「4線齊冧」疑測試新系統出事，最近東鐵新信號系統又故障頻密，入錯線、誤判列車距離等，好彩冇釀成人命，都搞到市民上下班十分狼狽，怨聲載道！看來，港鐵改善空間仍多，「減」一次票價，根本冇嘢值得吹噓！