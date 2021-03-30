世界視線：政治老人警世言　大國宜和不宜戰

最近世界局勢緊繃，中美的大國外交戰，新疆棉攪動的中歐政經暗湧，然後是美國總統拜登揚言任期內不會讓中國超越美國。各種惹火局面，驚動了已經年屆97歲的美國前國務卿基辛格，這位政治老人罕見地發出警告，指大國若不能在國際事務上互諒、互相理解，便會有災難性的衝突風險，世界的下一站，恐怕是失控的世界大戰！

這番世界大戰或不能免的言論十分驚嚇，心水清的人應該知道，基辛格說這番話與拜登記者會其實是同一天，距離中美阿拉斯加會面也只有幾天。政治老人在這個特殊時刻作上述預言，是巧合還是有意為之呢？基辛格近年雖時有露面，但談話很少這麼刺激，而且一開腔便談大國宜和不宜戰，顯然不是無的放矢。遺憾的是，他的警世良言並沒有引起美國及其盟國的重視。

基辛格除了談到中美在國際事務上針鋒相對，或成為一觸即發的危機外，還提到美國與盟國的政策，他雖然沒有點名是哪些國家，但五眼聯盟是當然對象。基辛格認為，這些國家若不能發展一套與中國互相理解的外交思維，彼此的衝突便難免，這也是世界大戰的一條引線。他更預言未來世界的3大風險，一是人工智能與互聯網無可挑戰的輿論掌控力；二是民主體制的不穩定爆發；三是新興技術對未來政經發展造成的不可控影響。簡言之，這3個發展令未來世界變得更快，也更脆弱，所以世界秩序也更容易崩潰。

基辛格的話，驟看與美國軍方將領放風中國會在幾年內發動統一台灣戰事、中國在南海已成一霸等言論沒甚分別，這明顯大錯特錯。基辛格聚焦的不是一個國家的橫與霸，而是多個國家、多個世界持份者的合作與理性互動，還有未來科技對人類世界造成的不可控影響。他的警世言論是希望大國負責任的制訂及推行公共政策，而不是狹隘的只看己方利益。細聽政治老人的話，不難窺見他對未來世界的看法並不樂觀，尤其是「美國與盟國」這句話，是否隱含未來世界大戰或是一對多的意思？老人不說透，各方自己想。