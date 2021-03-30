神州觀察：茅台私設假記者　違規操作為哪般

貴州茅台集團負面消息不斷，早前因「白酒院士」提名風波鬧得沸沸揚揚，近日再遭揭發疑似違規設立假記者隊伍，所涉至少22人。經查，這些人俱無記者證，卻公然以記者身份在貴州茅台的公眾號發表文章，擾亂視聽，事件令茅台集團再次捲入輿論漩渦。

按照內地有關規定，記者證需由國家新聞出版署頒發，對象必須是新聞機構採編從業人員，否則任何打着記者旗號的行為皆屬違規。據悉，茅台集團自己設有融媒體中心，上述假記者皆受聘於此。事實上，不少大型企業也都設有這類內部新聞媒體，以作公司宣傳推廣之用，本來無可厚非，但很顯然，類似企業內部宣傳部門不屬官方認可的新聞機構，故相關工作人員亦不能署以記者之名發文報道。

事件曝光後，茅台集團迅即將一應文章中的「記者」署名改為「圖文」，並表示會就事件展開調查，同時不忘與揭發者進行周旋，稱對方此舉欠妥，恐會影響到茅台集團形象，易造成負面觀感，要求刪除爆料文章，惟遭對方拒絕。既知如此，何必當初，難道茅台集團不知道自己在違規行事？須知茅台此前就出了個「假記者」、前董事長袁仁國這個前車之鑑，看來並未吸取教訓；據指茅台還設有信號覆蓋貴州全省的廣播電視台，可見在企業宣傳上也是不遺餘力，卻不知此舉是否同屬違規操作？

老實說，茅台集團近年已無多少形象可言，一手好牌亦都是被自己打爛，作為國內酒業巨企、資本市場上的龍頭股，又是腐敗窩案不絕，又是遭質疑存在利益輸送，欲將集團一名調酒師推選為中國工程院院士，負面輿情早已積聚成堆。集團將「茅台時訊」編委會、茅台廣播電視台和信息中心整合成立融媒體中心，想必是為集中火力進行宣傳，以重塑企業形象，偏偏不循正道，要以違規方式達致目的，結果恐會適得其反。

事件背後，凸顯的恐怕還是某些急功近利心態，全力維護的亦只是茅台集團的龐大市值，以及集團內外某些人的既得利益。就像與「白酒院士」同期爆出的「黃金院士」，乃至早年的「煙草院士」醜聞，無不予人存在各種利益輸送之嫌。從地方政府及某些官員角度來說，於公於私都會力挺酒業、煙草業等利稅大戶，能關照的自然要關照；對企業而言，保送自己人成為院士，將來便可更有力地實現自吹自擂，從而收穫更多利益，同樣很划算。亦正因如此，一些企業或商家在經營宣傳時總是表現任性，屢屢無視法規，一犯再犯，都是出於各種利益驅動，亦總能尋到為其打掩護之人，許多企業違規更屬明顯存在，最終都需待民眾率先揭發，政府的監管職能一再缺位，這種畸形現象着實令人無奈。