攻擊新疆棉花是十分陰險。用假證據，聯合媒體、政府來不檢查證據的真偽，不進一步求證，便下有罪的判斷。不讓申辯、反駁，但判罪的政府和媒體有何合法性的權力來下審判決定呢？也為何如此馬虎不確的搜證、檢查、判斷，便要對華作出不合理，也缺判決依據的制裁呢？這在國際關係上，立下一個極不公義例子。當然比起美國以擁有大殺傷力武器藉口侵略伊拉克，那個謊言更大，動作更邪惡。但攻擊新疆棉花手段卻是一模一樣的虛假、惡劣。

這令懂得一點歷史的人都可以發覺，這不是歐洲中世紀由羅馬教會發起的獵巫行動嗎？隨便找一些理由，甚至不用證據，便可把婦女看作女巫，由宗教法庭審判，無不是判作火燒至死。不用求證，甚至不用作任何文明的偽裝。從開始便是各種陰謀，也有糊裏糊塗把人拉扯作為女巫，審判是假的，判刑是真。當時因此而燒死的無辜婦女數以萬計，凸顯出當時羅馬教會的邪惡性質。

或許今次美國各種攻擊中國和別國的藉口沒有帶上宗教色彩，可是他們從政府到法庭到軍隊，不是滿口上帝之名嗎？他們行事的邏輯與中世紀教會獵殺女巫有何分別呢？只是多了科技，在各種媒體與政治文宣的高科技手段底下，也不是同樣的顛倒是非，偽造證據理由嗎？

正如我不斷的陳述，美國的民主、民主化等等都帶着濃烈的宗教色彩（迷信和打擊、排斥異教徒），處處都顯現出中世紀的言行。主調是十字軍東征，用獵女巫方式來攻擊新疆棉花等不過是重複抄襲歷史的渣滓而已，且是本着同一公式，層出不窮。對付美國策動的攻擊，由於其宗教思想邏輯的基調，不可能用常理來作爭辯。正是「秀才遇着兵，有理說不清」。美國不是不懂，而是根本不講理，蠻橫地要用歪理達成它更無理的政治經濟目的。

對付之策便只能迎頭痛擊。惡劣者由國家作實體制裁，打擊其附從者，使附從者知道無理攻擊中國會有沉重的代價。政府間關係則從世界貿易組織（WTO）申訴，以國際評判來對抗美國的媒體與單邊制裁。

良好棉花發展協會（BCI）的例子，當然是另起爐灶，把BCI趕出中國。實體反制其主事者，中國通過產業組織進行全球統戰，成立擺脫美國政治干預的新BCI。團結發展中國家，用中國為首各國政府力量抗衡BCI。包括在國內消費市場禁用BCI，只能用新的BCI標籤。

中國從這次應吸收教訓，爭取以發展中國家為主的標準來取代美歐為首的標準，免受政治和經濟敲詐。