中俄外長最近在廣西桂林會談，發表聯合聲明指出：「民主模式不存在統一的標準，以推進民主為藉口干涉主權國家內政不可接受」。

這樣的爭論從1917年蘇聯建立世界上第一個社會主義國家，到二戰後出現了一個社會主義陣營，出現了中國走上社會主義道路，就在資本主義國家和社會主義國家之間爭執不休，成為國際政治博弈。

資本主義國家一向認為民主是它們的專利，凡是不實行民主的國家，都是專制極權，殘暴不仁，都是沒有自由、人權和法治的國家。

社會主義國家認為，民主並無統一模式，並無同一認定。世有社會主義的民主，也有資本主義的民主；有無產階級的民主，也有資產階級的民主，兩者在概念和性質上是相互排斥的。蘇聯崩盤、東歐巨變、冷戰結束，社會主義大敗於資本主義，有關「民主爭執」似乎也就完結了。「勝利者」的美國和西方宣布，世界上的民主只有一個，那些垮掉的社會主義國家根本沒有民主。從此，他們更加肆無忌憚的打着民主旗號，在他們需要推翻別國政權，特別是社會主義國家政權上發動「顏色革命」，實施「全面制裁」，採取軍事干預。

中國是早就看到，社會主義民主和資本主義民主的爭論在國際關係上沒有意義，要搞甚麼模式的民主，是「治國理政」的問題，是「堅持走符合自身國情的發展道路的問題」。

因此，中國很早就提出了「和平共處五項原則」，提出不同國家的社會制度、意識形態，不應該成為國際交往的障礙，更不應以此為藉口干預他國內政。中國的這套主張和世界上大多數國家，包括一些發達資本主義國家交往，沒有問題。

然而，與美國這樣的資本帝國霸權國家就不行了。美國為了推行它的霸權，為了在世界上消滅社會主義，是一定要用它的美式民主為武器向中國發起進攻。現在的拜登政府，更是「聯盟」其他資本主義國家一起進攻。