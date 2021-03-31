暴疫夾擊之下，香港失業率升上7.2%的17年新高，青少年群組成為重災區，單是應屆大學畢業生就有逾萬人失業。很明顯，大學畢業即失業，除了與經濟低迷及資源錯配有關，也與政治因素尤其是反修例黑暴有關。有僱主早就明言不會聘請這幾年畢業的大學生，因為擔心他們比較偏激。僱主的擔心不是沒有道理，近年大學校園烏煙瘴氣，亂象叢生，幾乎擺不下一張安靜的課桌，部分學生不僅言行偏激，更以「暴大人」沾沾自喜，豈能不令人避而遠之？他們求仁得仁，又有何怨？

冰凍三尺，非一日之寒。香港青少年問題由來已久，錯綜複雜，既有經濟和民生原因，更有社會和政治原因。年輕人失業率一直偏高，上流階梯斷裂，看不到前途和希望，因此怨天尤人，憤世嫉俗。反對派正利用這種矛盾，以「違法達義」為藉口，唆擺年輕人充當政治炮灰。從反對國教到佔領中環、旺角暴亂、反修例黑暴，年輕人都是主力，爭取民主只是藉口，對現實不滿也只是表徵，政治邪毒上腦才是真正病因。

當然，港府不是不知道問題所在，也不是不想解決問題，只是無能為力而已。這些年當局不斷強調青年工作，立法會更曾討論「增加青年人向上流動機會」動議，不同陣營的議員爭得面紅耳熱，結果統統淪為空談。說到底，在社會泛政治化的情況下，港府施政舉步維艱，自身尚且難保，更遑論加強青年工作。都說少年智則國智，年輕人是未來社會的棟樑，如果棟樑有問題，這個社會也就沒有未來可言。香港年輕人普遍問題是坐井觀天，至今仍認為香港比內地先進，香港人比內地人高貴，因此抗拒內地所有一切。殊不知時移世易，內地固然已不是過去的內地，香港更已不是過去的香港。如果年輕人不改變傲慢心態，即使移民外國，也只能做廉價勞工，成為被鄙視的一群。