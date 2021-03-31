香港交通費高昂，基層連坐公共交通過海也負擔不起，有數得計，港鐵來回香港及九龍要20多元，肚餓時夠買個燒味飯，一家幾口來回要百元，所以對九龍貧窮家庭來說，去一轉香港是很奢侈的事，連山頂都窮得沒有錢去，隔代貧窮，社會流動向上游受到窒礙，其中一個原因竟然是車費貴，寸步難行，在全球都可算是異數，香港貧富懸殊的確非常嚴重，又一樣「衰嘢」醜出國際。

所以長者兩蚊搭車優惠會被視為難得的德政，政府拖拉將合資格年齡降低，招惹民憤。尤其是疫境中經濟寒冬，衣食住行慳得就慳！而且港鐵「可加可減機制」方程式首次計出負數結果，可以反映市況低迷。港鐵在此艱難時刻，沒有堅持與市民共度時艱，推折扣優惠其實都有政府補貼一半，市民埋單。而今日是20%八達通車費折扣優惠最後一日。

日前宣布由4月1日起至明年1月1日，向使用八達通及二維碼車票的乘客提供5%車費折扣，而該折扣已包括港鐵今年需按機制減價1.7%的減幅。市民下月起搭港鐵，實際繳付車資比現時貴接近兩成，明減實加，相信不少人交通支出大增，大呼肉痛。

議員批評港鐵「算死草」，本身1.7%的減幅已經極微，每10港元車費可能只會便宜幾毫，即使5%亦幫助不大。港鐵過去多年賺取厚利，現在只是蝕一年就「呱呱嘈」，加價加得快，給優惠就給得少，政府及港鐵應延續原本的20%優惠，甚至加碼。

其實「算死草」又豈止港鐵，日前九巴便計劃將退休員工免費搭車福利，本來是公司負擔，大部分轉嫁至長者兩蚊搭車優惠，即是又是納稅人找數。

其實公共交通工具算是受疫情影響較小，政府之前亦已經批准巴士公司疫市加價，這些大公司錙銖必較，給小市民的觀感大打折扣，同舟共濟只是空談。