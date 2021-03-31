昨天談到美國總統拜登對中國的政策，是表明不尋求與中國對抗，但會有激烈競爭，中國必須遵守國際規範，要公平競爭。而美國會聯同澳洲、印度和日本已組成的「四方安全對話」處理問題。這個政策矛盾重重，是「大聲夾惡係正確」，一哥味道極濃。其實對抗和激烈競爭不是相距十萬八千里，分分鐘是紙咁薄，任由論者判斷。為何不是良性競爭？拜登以國際規範來制約中國，卻提出由美國做「大佬」的「四方安全對話」的親美馬仔去執行，既有利益衝突，亦極之偏袒。況且它們何來權力，可公正和公平處理？若真的公平公正，為何不是聯合國這個全球認可，又有規範的國際組織？

拜登另一個對中國政策是「不會對中國侵犯人權視而不見，不會閉口不談發生在維吾爾族、香港和中國國內的事」。中國違反人權，美國是世界警察，當然要出聲，不制裁和動武，已經是溫和。但拜登有意或無意地忽略：一、指控一個國家，必須有證據。當日美英拿着一瓶洗衣粉，說是伊拉克生化武器，然後把人家炸得稀巴爛，誰服？非證據確鑿，鬼信你。今日新疆強制勞動證據不足是好例子。二、美國國內人權問題嚴重。黑人、亞裔等種族歧視愈來愈嚴重，人家都未有批評和制裁美國，美國有何道德高地責難他國？三、拜登支持香港市民爭取民主和使用暴力，當美國政府打壓要求國會停止確認拜登的民主行動，而且警察和國民警衞軍使用武力，遠比香港警察兇狠，拜登為何不譴責？拜登這個中國政策，愈來愈無說服力，只反映了他找藉口干涉中國內政，目的是拖中國後腿，阻中國發展。

還有拜登對中國政策是「涉及南海、對台的協議，甚至所有事情，美國都要追究中方責任，使其遵守規範」。他同樣犯了「我最大，聯合國靠邊站」。聯合國海洋法公約簽署於1982年，未能平息南海爭議。今年2月，美國軍艦多次闖南海，竟公開說「該艦的自由航行任務，是挑戰中國大陸、越南和台灣對於外國軍艦無害通過沿岸國領海的『非法限制』」。美國霸道勝於強盜。

美國前國務卿基辛格說：中國並無統治世界的決心，而在努力發展其社會能力所及的最大實力，華盛頓和北京須學會共處，方可維持和平，若競爭基於爭奪優勢，世界秩序難以避免崩潰，並面臨災難後果。中國外交部發言人說：中方希望中美關係，能保持高度穩定性和連續性。中美雙線而行，不衝突，不對抗，相互尊重，合作共存。在健康穩定的軌道上，向前發展！

拜登，你有無聽到？（完）