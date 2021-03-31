港府將宣誓效忠的規定引入區議會，目前正待立法會三讀通過有關條例草案，意味現屆攬炒派區議員亦必須宣誓效忠《基本法》和特區政府。眾所周知，攬炒派全部都是打着港獨旗號上位，部分人更是黑暴一分子，將「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」喊得震天價響，理應不可能屈服於「暴政」之下，有種的好應該立即辭去區議員職務。

呵呵呵，但正常香港人更加知道，這些死剩把口的攬炒派，口頭攬炒無問題，真正實行則縮得就縮，最緊要有白花花的「糧支」而非吃不飽的「良知」。

於是乎，一幕幕醜陋大戲開始上演，例如那位曾於社交網站口響宣稱，修例通過後將自行辭職的離島區議員，事隔數周即打倒昨日的我，改口表示不會辭任，認為區議員獲得的資源及公職身份仍有一定作用云云，無非又是「留住有用之軀」的翻版，而且為了堵住悠悠眾口，連捐薪給同路人都噏埋出口。但從警方近期頻頻破獲的眾籌洗黑錢中飽私囊案已知，這些口說會捐薪給同路人的手足，最後只是肥了自己，選民會信他所說嗎？反正筆者就不信了。

至於那位放足19日農曆新年大假而遭網民狂轟的油尖旺區議員，更是急不及待表態一定宣誓，美其名曰獲街坊支持留任，又胡謅有公安約談其內地親戚，以為這樣就能蒙混過關。只是此君蛇王的事例實在太多，連同路人都頂佢唔順，紛紛質疑他賴死不走又是為了糧支。

其實講到明就唚啦，這班人不學無術，個底又花，不繼續做其區議員還有甚麼出路？難道會有正常企業聘請嗎？《港區國安法》生效後，連靠政治飯餬口都十分艱難，反觀區議員年薪逾40萬，有約滿酬金，又有實報實銷津貼；外面則風大雨大，失業率高企，加上眾籌呃錢監都有得坐，計過度過，醒目仔當然只講糧支，還會同手足講良知至奇。