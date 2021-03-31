近日，西方興起一個話題，說中國在新疆正開展「種族滅絕計劃」，愛國人士不認同，說他們是在抹黑中國。筆者卻不同意那是抹黑，而是錯判，抹黑的人是因為心術壞，錯判卻因為智慧低，兩者的問題不同。

我對低智者的擔憂，尤甚於對心術壞者，一個人心術不正，你跟他講理，他明白了，還能改邪歸正；但腦筋有毛病的人，根本不知道何謂真偽對錯，碰上他們，哪怕是聖賢復生，也是莫之奈何。

2019年香港反修例運動期間，我身邊相信警察曾在港鐵太子站打死示威者的人，不知凡幾，他們不是有心要抹黑任何人，而是對謊言篤信不疑。當時我的一些舊同學，每天見到示威新聞，就想起那些所謂的「慘死義士」，然後淚流不止，對於這類因為錯判事情而自尋煩惱的人，你只能寄予無限的同情。

西方情報機構或研究組織，內中不少人的智慧，跟香港的黃絲也差不了多少。幾年前，這些機構不是說北韓經濟快要崩潰，平壤挑釁西方，只是想向美國討援助嗎？如今已過去多年，金氏王朝有垮台嗎？他們有向西方討過一個子兒的經濟救助嗎？

別說其他國家的事，就連自家的問題，好些西方的專家也是看不懂、弄不清。新冠肺炎病毒爆發初期，專家們一度認為疫患在歐美地區不會大規模爆發，就連戴口罩也被認為是不必的。回想起來，若非他們對事物的判斷能力如此不濟，世界疫情又何至於弄到今日的地步？月前，大量的美國專家和民眾，說有足夠證據顯示總統選舉中出現了大規模舞弊，因而改變了大選的結果，後來也證明只是鬧劇一場。

這類人愚拙至此，不斷要打倒昨日之我，如今他們又煞有介事地告訴你，新疆正進行「種族滅絕計劃」，我想問，他們的話能相信嗎？