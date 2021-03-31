政府無能，靠害商人。現有社交距離措施有效期今日屆滿，食衞局局長陳肇始就話喇，雖然過去一周疫情回落，但如專家所言，現階段係戰略性時刻，太早放寬防疫措施會前功盡廢，呼籲市民保持耐性；但認為可以喺復活節假期前輕微調整小部分措施。好似4月1日起重開泳池及泳灘，當中泳池入場設30%為上限，又話會放寬宗教活動，參與人數不能多於場地可容納嘅30%，亦不可飲食，領聖體除外。

庸官抗疫「鬆弛無道」，早已玩殘商界。之前商界期望港府喺聖誕和除夕放寬禁聚令，畀商戶吊一吊鹽水都好吖，無奈第4波疫情愈演愈烈，庸官堅持一刀切，剩下嘅新春黃金檔期，商界復業嘅希望同樣幻滅。論者指單是餐飲業，疫情下已有逾2,300間食肆執笠，數以萬計嘅從業員打爛飯碗，取消團年飯及春茗等活動重創業界逾七成營業額，整個業界損失達170億元。

庸官所謂「微調」，餐飲業肯定大失所望。4人禁聚令、晚市堂食至晚上10時、口罩令等現有措施繼續維持多14日，直至4月14日，老朽唔明，何以不可以晚市堂食至晚上12時，畀食肆可做多一轉生意，咁都冇咁傷吖！當然，最傷嘅仍然係已停業數月嘅酒吧、卡拉OK、派對房間、麻雀館等仍被勒令繼續關閉。

早前持牌酒吧會所聯同調酒師工會及酒吧從業員召開記者會，指已有200多間酒吧結業，要求政府喺復活節前畀佢哋復業，否則相信有新一輪結業潮！看來庸官寧睇見酒吧結業都唔會打救佢哋！老朽早前已為文呼籲勿捨酒吧業於不顧，既然喺餐廳食嘢飲酒冇問題，喺酒吧食嘢飲啤酒就即刻變高危？業界連戴口罩用吸管飲酒都肯答應，可見佢哋復業之心幾咁迫切，畢竟大半年冇工開，零收入點捱？老闆不用交租和支付人工嗎？唔通連惡菌都歧視酒吧？香港末路多廢官和怪事！