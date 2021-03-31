早前已發表多篇揭露及撻伐特區政府官僚架構及某些中小官們的不作為、懶作為、好官我自為之的管治腐敗現象。讀者自然會問，那麼香港出路在哪裏？香港管治弊病如何根治？筆者於本月中在本欄發表《學李光耀才能管好香港》，提出必須進行政治體制徹底改革去殖化。

過去香港徘徊在「兩頭熱中間冷」的悶局下，豈能真正落實《基本法》的港人治港、高度自治？病灶就是只換了一面旗及換了一個人，沒有像新加坡有一個強大的執政黨及有一股巨大、不可抗拒、主流的政治力量執政，領導和統率全社會、各界別階層精英及群眾，可以由上而下及由下而上，實施現代化金字塔社會管理體制，並且由教育入手，自幼便灌輸國民真正的國家觀念和國民意識，在經濟和民生徹底擺脫殖民統治時期被奴化、被愚民、被剝削、被分化、被洗腦被壓迫民族的痛苦命運，從而使生產力獲得長足的大解放。人民在國家掌控主權後，徹底改革經濟、安居樂業，自然而然地增強凝聚感，團結和齊心建設新的新加坡，從而使李光耀領導的人民行動黨可以對昔日的宗主國英帝國說不。骨頭夠硬、力量夠強，成亞洲四小龍之一。

拿香港回歸歷程中的官僚表現，與新加坡獨立建國後相比，真是天淵之別。我們有否看到英國統治個半世紀的香港，自英國人撤退後，仍可讓殖民主義統治的陰魂不散，仍然讓效忠英女王的精神支柱繼續縈繞香港，甚至進一步惡化及異化搞港獨分裂的顏色革命。

歸根究柢，香港缺乏如新加坡人民行動黨那樣，有強大的穩定政治力量，缺乏長遠謀劃眼光和堅定管好治好社會弊病，從根本上改善人民生活的強大政治意志，缺乏促進香港融入國家發展大局、充分利用大灣區發展優勢，補香港人財物、市場和資源不足的鴻圖偉略政治家或政治集體。新加坡能，香港為何不可？