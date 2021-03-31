坊間有消息指出，於4月舉行的「全民國家安全教育日」中，香港各大紀律部隊包括警務處、消防處、入境處、海關及懲教署，將會公開表演「中式步操」。消息甫傳出後，有人借題發揮指摘當局要全面引入「內地文化」，甚至控訴「捨棄傳統」云云。事實上，不論步操是中式還是英式，無非也只是一種技能，真的不需要上綱上線地胡亂指摘，否則只會令人驟覺欠缺一個國際城市應有的包容及自信。

步操的歷史源自於西方羅馬時期，是當時訓練士兵使用戰陣的方法，後來逐漸演變成閱兵中展示軍容的活動。中國明朝抗倭將領戚繼光，亦曾利用步操訓練提升軍隊的協作性，有利戰場上各級將士調動人員的效率。及至近代，清末政府編練現代化制式的「新軍」，即以步操作為基礎訓練的綱領。

不論如何，步操的實際用途就是，對內訓練團隊的協調性，對外展示紀律威儀的形象，何種形式根本不是關鍵。不過，從莊嚴及整齊的角度來看，就不得不承認「中式步操」有其獨特的魅力，亦是國家多次重大慶典中的重中之重。每當觀看到天安門長安大街經過的方陣，由上至將軍下至兵士千人同步的步伐，不由得會感受到其威儀及團結，與強大的精神面貌。

雖然如此，現時香港所謂中式或英式步操的爭論，其實也只是形式上的差異，不需要作出太多的引伸及聯想。反而，讓各大紀律部隊學習「中式步操」，其實是多一種技能的展現。對於部門的運作，是完全沒有任何改變，而外界亦毋須有過分的猜測。另外，香港多個青年制服團體陸續引入「中式步操」的動作及口號，也可視為一種新的體會，對青少年沒有任何壞處。

有時候，別有用心的人將某些改動作過度「猜想」，其實是欠缺包容及自信。想深一層，使用「英式步操」不應代表是「戀殖」，而「中式步操」更不會是「一國兩制」的完結。在實際操作上，紀律部隊也好，青年制服團體也好，也得學習一種步操的方法，用以日常集會及訓練之用。

此種爭論其實近乎於全國各地習慣的差異，恰如南方支持豆腐花應以甜味為正宗，北方則認為豆腐腦只能為鹹味。如此南北之爭的話題百年未解，有時甚至吵得面紅耳赤，但最終在一個國家的底下，均能存有「和而不同」的共識。中華文化的精神價值即在於此，能有所包容接納，彼此自信又不失格調。南北飲食之爭如此，中式與英式步操又有何不能共存的原因？

最近數年來，本港法律界亦有「脫假髮」的爭論，其實道理與步操類同。法律改革是為切切實實維持香港的法治體制，並不是表面脫個假髮就能成事。當然，如保留或拿走假髮能予人更大信心的感覺，就不妨可以考慮相關的做法。說到底，一個假髮或一種步操模式不會代表甚麼意識形態，反而我們應重視人心是否已真的回歸，對「一國兩制」是否有足夠的信心及認同。否則，再多的變動，也只會徒勞無功。