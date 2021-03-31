神州觀察：查市容喊打喊殺　惡城管匪氣十足

內地城管不文明執法現象屢禁不止，有時更會喊打喊殺，以各種暴力手段行事，明為執法者，其實更像地痞惡棍，下山的土匪，一再敗壞政府形象，增加社會對立情緒，令人深感無奈。

近日一段關於浙江嘉興桐鄉市城管威脅藥店店員、匪氣十足的執法影片在網上熱傳，片中城管以低沉而威嚴的語氣，配以剛猛霸氣、指手畫腳動作，就櫥窗上的「垃圾廣告」訓令店員需全部清理掉。當店員就一些正常用於藥店標識、提示類貼紙提出質疑時，對方竟口出狂言道：「你要反抗的話，格殺勿論」；又警告稱，店方若不服從，他們還有衞生、公安、工商等部門一起上門，屆時恐顧不了許多，大可先斬後奏。

相關影片迅即引發網民熱議，有人批評稱「城管到哪都是這德行」，也有人說城管「官兒小，腔兒大」，一副作威作福派頭，事件無疑再度強化民眾對於惡城管的認知，實在很悲哀。面對輿論壓力，桐鄉市綜合行政執法管理局的回應則很耐人尋味，一邊坦承涉事城管執法有失誤，已停職受查，一邊又強調此人來自第三方外包公司，言下之意，事件乃「雜牌軍」所為，與「正規軍」無關；問題是，外包人員是誰請來？又是在按誰的指令做事？執法亦可外包？以致網民質疑當局有「甩鍋」之嫌，並非沒有原因。

不少地方發生城管粗暴執法事件後，當局總愛推說他們屬協管、臨時工或外包人員，但別忘了，正規城管也沒少作惡，譬如疫情初期的武漢，就有社區配菜員遭城管藉口圍毆；河北衡水亦有擺地攤賣氣球老漢遭城管拳打腳踢，砸爛攤檔；陝西西安則有城管開車撞倒攤販不顧而去；河南鄭州更有冷血城管故意抽走戶外施工工人的梯子，以致對方墮下身亡。惡城管層出不窮，早已是民怨沸騰，有關當局不能總是一味自我開脫，或是對違法城管從輕發落。一粒老鼠屎尚能毀掉一鑊粥，何況這樣的土匪行徑還很多，顯然與依法治國、締造和諧社會的理念大相逕庭。部分城管人員能在一些執法行動中霸氣縱橫，惡形惡相，或因自身素質低劣，這類人如何混進城管隊伍，本身已是問題；或是因根深柢固的權力傲慢所致，在他們看來，執法就是耍官威、展示權力的機會，執法為民反成了藉着權力欺壓民眾。

更需看到，網絡那麼大，並非所有這類訊息都能引發輿論廣泛關注，甚至連發布上網的機會亦未必有，曝光出來的很可能只是問題之冰山一角。就像陝西西安於抗疫期間發生的逼捐事件，對方直言商店日後經營可獲各方關照，換言之，店家若不認捐，以後難免被刁難報復，如此一來，誰敢不乖乖就範？又怎敢將不公遭遇捅出來？