功夫茶：牛做實驗默流淚　廢官扮牛吐真言

自來鼻上無繩索，天地為欄夜不收；依家頸上無箍咒，一天光晒展歡顏！西貢牛531重獲自由，佢若有知，必感激東方，嘆一聲：舒服晒！本報尊重生命，亦重視動物權益，發揮第四權，盡傳媒應有之義，連日來發出強音，翔實報道531慘被漁護署套上追蹤頸圈近一個月，搞到佢終日以牛淚洗面，寢食難安，事件由是引起社會廣泛關注，被斥「帶頭虐畜」嘅漁護署終於跪低，提早為牛牛除去嗰件醜陋嘅「緊箍咒」！

呢嗱，本報記者尋日又去西貢視察，咦！531嘅緊箍咒已解除咗！近觀發覺佢不再流淚，解除束縛後明顯回復朝氣，過去一直鬱鬱寡歡、不願起身活動嘅佢，變得活躍，信步周圍行，累了便踎低曬吓太陽，我復悠然，都唔知幾咁開心，同之前嘅神傷、臉上掛住淚痕簡直「判若兩牛」！功夫茶見到531恢復牛氣，內心亦舒一口氣，「老牛亦解韶光貴，不待揚鞭自奮蹄」，寄望漁護署之庸官千祈唔好再搞佢咯！

漁護署其後出稿指，野外牛隻全球定位追蹤嘅試驗尋日結束，並已為有關牛隻除去附上追蹤器嘅頸圈。漁護署稱該計劃同機電工程署共同合作進行，以物聯網技術偵測野外牛隻位置，冀憑相關技術協助進行牛隻數量及分布普查；了解部分牛隻嘅行走路線及逗留地點，據此制訂相關措施，以減少涉及牛隻嘅交通意外，保障牛隻安全及福利云云。

阿哥，道理好似「幫緊你醫緊你」！可惜未見其利，先見其害，搞到531痛不欲生，明明有指引及守則，白紙黑字寫明「減輕動物所受的該等痛苦較完成實驗項目更重要」，無奈庸官連「按本子辦事」都唔曉，漁護署被炮轟以「實驗」之名行「虐待」之實，恍如石頭拋落糞坑——激起公憤！

庸官仲貼文死撐，指根據該署職員嘅實地觀察，頸圈對牛隻吞嚥同呼吸無影響，亦無異樣，並僅稱會持續派員檢查531嘅健康，未有承諾日後不會再為531抑或其他牛隻戴上頸圈做實驗！庸官當初不肯為531解除緊箍咒，就廢噏動物不會因感情而流淚，歸咎係眼部敏感！敏你條毛咩！依家緊箍咒一解，牛眼當堂sharp醒晒啦！講嘢。

天下有道，則庶人不議！心存仁慈萬物敬仰，各界都叫港府咪再亂來，搵牛牛來做實驗，再令佢哋受傷害！計功夫茶話，牛牛默默流淚又唔識講感受，要做實驗應該搵一眾廢官扮牛，因為廢官除咗大隻講，更識講感受吐真言，好似太空人咁上到太空，無重狀態下，都識講感覺良好；如果廢官箍住食唔到飯，都識得話唔舒服，想窒息喎！講真，廢官箍住吞pop蛇王都識表達唔舒服，之但係牛就唔識，結果畀啲廢官虐待！天地不仁，竟一至於此？