正論：無牌生蠔乏監管　食不安心問廢官

食環把關，食不安心。疫情之下，病從口入，政府抗疫更應正視食物安全，但食環署一貫作風，疏於監管，本報揭發近日一款標榜來自日本即開即食的盒裝生蠔，在攤檔無牌擺賣，署方竟然視若無睹，任由市民食出禍來！

該款生蠔近日熱賣，社交平台有不少專頁介紹及提供訂購，而在多個街市海鮮檔均有現貨售賣，職員大力推銷，盒上印有日文及「生食用」字樣，售價200元至250元不等，有人甚至聲稱毋須額外領牌，但實質在法例上出售刺身及不經烹煮而食用的蠔，須獲取食環署相關書面准許，而署方證實本報巡查4個海鮮檔均沒有領取相關牌照，屬於無牌售賣。

絕大部分檔販只是把生蠔混入冰水用冰塊墊底，又或放在室溫中出售，但法例規定即食刺身食物，須放在雪櫃攝氏4度或以下冷凍，放在冰面待售已屬違規。學者指出銷售環境不理想，生蠔保存方法不當，容易受污染變壞，更不應生食， 而生蠔本身是高危海產，或含有多種細菌及重金屬，醫生提醒進食不潔生蠔，輕則引致屙嘔，嚴重者染上肝炎等疾病危害性命健康。有曾光顧的網民表示「食到嘔食到屙」，質疑街市海鮮檔有否領牌以及保存方法不當，更建議食用前要清洗乾淨。

而在疫情環境，這些標榜「日本直送」的食物風險極大，在運送過程中經過不少程序及人手，航班亦易有延誤，令食物溫度未必保持在安全指數。而外地輸入的食物，亦有機會帶有新冠肺炎病毒，變成另類播毒溫床。

食環署及轄下食安中心，負責監查本港食物安全，但對無牌售賣日本即食生蠔不聞不問，派員巡查敷衍了事，竟然聲稱未有發現違規情況，是真正看不到還是扮作看不到？兩者都反映前線監察及執法水準低下，是否平時慣於偷懶，已經忘記如何幹活？為甚麼眾人都看到一盒盒生蠔，唯獨食署員工看不到，是視力有問題，還是心盲？

香港歷年來多次被揭發食物安全事故，黑心食物流入，蔬菜含重金屬或殘餘農藥、毒豆乾、台灣坑渠油及劣質豬油、過期肉、塑化劑飲品、二噁英蛋、哮喘豬及孔雀石綠淡水魚等。每次都暴露法例和監管方面的漏洞。申訴專員公署曾炮轟食環署規管進口蔬菜水果不力，抽檢鬆懈，部分蔬果直至流入市面才抽查，檢驗需時，可能已被市民食進肚內，香港法定的食安標準亦嚴重過時。可是食環署卻沒有知恥改善，依舊未盡把關之重責。

食環署名不副實，既監管不了食物安全，亦保障不了環境衞生。該署滅鼠不力，引入新科技成效欠奉，浪費公帑，鼠患指數屢創新高，去年接獲逾萬宗鼠患投訴，只懂做清潔騷，疫區解封後被拍到垃圾堆積，前署長劉利群失職仍可升職加薪，其上司食衞局局長陳肇始抗疫無方，同樣都是罪人，港府以前標榜高薪養廉，原來是養了一班廢官。無牌生蠔只是冰山一角，食安問題罄竹難書，市民惟嘆一句食不安心。