世界視線：美國基建大落後　急起直追談何易

美國總統拜登將於當地時間今天在匹茲堡公布大規模基建發展計劃，振興美國經濟。白宮發言人透露，該計劃是拜登振興項目的第一部分，而第二部分涉及女性就業、醫保及兒童保障等內容，則將於下月公布。有消息指，整個計劃涉及金額高達3萬億美元，遠高於1.9萬億美元的刺激經濟計劃。

美國基建嚴重落後，是明擺着的事情，也是少數共和、民主兩黨達成跨黨派共識的議題，事實上，拜登的競選口號之一，就是「重建美好未來」，他在日前舉行的首場白宮記者會上亦坦承，美國的基建在世界排第13，而中國在這方面支出是美國的3倍，誓言要將研發方面的投資，從目前相當於國內生產總值（GDP）的約0.7%，回到上世紀60年代更接近2%的水平。

美國跟中國在基建方面的差距，單是高鐵建設一項，就足以反映出來。去年9月，聯邦鐵路管理局正式批准連接德州兩大城市──休斯敦和達拉斯的高鐵項目，全長約386公里，預計2027年建成，該鐵路由12年前開始構思到竣工，足足花費近20年時間。另一條擬建的加州高鐵更是只聞樓梯響，前總統特朗普前年甚至宣布，取消加州高鐵超過9億美元的聯邦撥款，以報復加州參與對建牆計劃的司法挑戰，令該項目淪為政爭犧牲品。

這邊廂是「美國速度」的拖拖拉拉，那邊廂的「中國速度」卻是一日千里，截至去年年底，中國的高鐵營運里數達3.79萬公里，較2015年的1.98萬公里，幾乎翻了一番，也是籌建中的德州高鐵全長近100倍。如今最大的問題是，山姆大叔想在基建上追落後，錢從何來卻是難以解決的問題，「特朗普版」的基建計劃預算為1.5萬億美元，曾提議聯邦政府出資2,000億元，其餘則由各州自行籌建，結果「中央出豉油地方出雞」的把戲被看破了手腳，基建大計最後無疾而終，如今輪到民主黨上場，加稅似乎是唯一籌措資金的手段，然而「派錢容易收錢難」，勢必遭受共和黨在國會的極力阻撓，最終能否成事，實在難以樂觀。