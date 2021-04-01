神州觀察：冷血漢生箝犬牙　遭潑漆實屬活該

內地網上近日再有虐畜影片流出，事涉廣州一間理髮店，身為店老闆的冷血男子以鐵鉗活生生箝掉柴犬的牙齒，令其痛苦到失禁，行為令人髮指。翌日有網民發貼稱在路邊見到疑似被虐致死柴犬，引發網絡群起聲討，有人循網上訊息前往破壞店外閉路電視鏡頭，及向店門潑漆，以致店舖遭封，暫停營業；雖說這種過激行為不值得提倡，甚至已涉及刑毀，但在一些愛狗人士心中，或許會為此暗自叫好，覺得店方遭遇純屬活該。

事後證實，受虐柴犬並未死掉，而是懷疑遭店老闆遺棄，幸被義工尋獲，及後會公布領養訊息，為其尋找真正有愛心的主人收養。由此亦可看出，涉事店老闆是怎樣一個「始亂終棄」之人，還振振有詞稱是因柴犬咬傷了朋友，為免再傷人，才將其「剪牙」，難道再無其他防範措施了？包括馴養狗隻的一些基本技能方法是否有所了解？沒能力，沒愛心，那就不要買狗來養，省得再去人為製造虐待動物的機會。

可以見到，內地社會虐待動物成風，而且比這更惡毒的做法多的是，像湖北襄陽早前就接連發現有流浪貓遭生剝頭皮、挖去雙眼，或是被切耳、剪肢，可謂觸目驚心；南京、深圳等地則有「冷血屠夫」對流浪貓捅頸割喉，或是投毒在先，再以鈍器擊打頭部致死，何其殘忍變態。北京則有3個月大的小狗遭人以石膏封裹全身棄置，導致雙眼被毀、多處骨折，被斥形同謀殺；山東濟南更有惡徒用弩箭射殺流浪狗，並附上「死不足惜」的字條，卻不知哪來的這般切齒之恨，若只是因為動物「擾民」，人類之間互相滋擾之事不也很常見？是否得互殺解恨？

事實上，早有國內外專業研究指出，虐待動物者傷害人類同族，以及犯下爆竊、搶劫、縱火等其他罪行的機會要比一般人高出數倍，容易患有反社會人格障礙症或其他情緒病；美國聯邦調查局（FBI）亦曾警告過，切不可忽視虐待動物的人，他們屬精神變態與殺人犯的高危群體，試想誰又希望自己的身邊有這種人存在？簡直就是一個個計時炸彈。正如虐待動物同樣氾濫的台灣，近日就有14歲女生疑因欠錢不想還，向對方發送肢解倉鼠的照片及影片，威脅稱自己「控制不住殺人的欲望」，叫人不寒而慄。

一個民族的文明程度與道德進步水平，可以用其對待動物的態度來衡量，甘地這句話早已為世人熟知，只是在一些國家或地區，做起來仍然很難，反映的更是其文明落後的現實。尤其需要看到，當一個社會普遍存在虐畜惡徒之時，則說明整個社會都已陷入病態，到處戾氣縱橫，或隨時上演無差別殺人事件，勢令全社會人人自危，屆時如何是好？