正論：嫌貧愛富終不改　劏房租管一場空

香港是全球有數的富裕城市，同時居住環境之惡劣也是全球聞名，單是劏房，便與聯合國訂下的「適切居住權」背道而馳，堪稱特區之恥。隨着劏房戶愈來愈多，部分業主藉此牟利和剝削基層的情況愈演愈烈，曾揚言不打算推出劏房租務管制的林鄭政府突然改變初衷，去年委任相關小組展開研究並於昨日提交報告，提出多項規管建議，然而拒絕設立最關鍵的起始租金，骨子裏依然向業主傾斜，擺明又是虛應故事。

劏房租務管制研究工作小組展開為期18個月的研究，報告終於出爐，調查發現本港樓齡達15年以上的私樓約有100,943間劏房，平均每個單位有3.38間劏房，超過22.6萬人居於劏房內，不可謂不驚人。三分二住戶曾被調整租金，當中75.6%的住戶租金被上調，幅度中位數為7%。劏房戶的月入中位數為1.5萬元，較全港家庭月入中位數3.3萬元低，租金佔其收入比重相當大。

小組因此建議立法制訂有強制條款的「標準租約」，包括列明租期固定兩年，期間業主不得加租，但如雙方協定，可以減租。完成首兩年租期，租客有權續租一次，即有「2+2」的4年租住權。續租時業主可加租，但加幅上限為15%，或不得超過差估署私人住宅租金指數期間的波幅變動。另外，為防止濫收水電費，如劏房沒有獨立水電錶，業主要求租客攤分相關費用時，須提供帳單副本和明細表，所有租客支付的費用總和不可超越帳單款額。業主與租客須簽立包含上述強制性條款的書面租約並送交租客，否則租客可暫緩交租，直至業主履行這項規定為止。

表面上，報告又是為租金加幅封頂，又是確保租客4年租住權，對租客有一定保障；實際上，「魔鬼」在細節裏，只要沒有設立起始租金，訂下多少規條都是枉然。正如關注團體及議員指出，報告建議租金加幅上限為15%，等於「叫業主將租金加到15%」，而沒有設立起始租金，即意味業主於空窗期內可趁機大幅加租，令封頂機制形同虛設，認為劏房起始租金應參考市價，加幅上限應與公屋看齊，以10%封頂。

誠然，不設起始租金是極大漏洞，業主只要在法例生效前大幅加租，租戶一樣要捱貴租；何況天下熙熙，皆為利來，業主可能嫌新例之下「冇肉食」，索性將租客趕走，改建單位作其他用途，或私下協議搞另一套，基層沒有議價能力，結果住屋死結依然無法可解。

歸根究柢，劏房租管背後乃係政府無能。要不是房屋供應嚴重不足，公屋輪候大排長龍，基層又何至於只能蝸居於危機四伏的劏房之內？劏房有價有市，吸引大量業主改建單位出租牟利，部分業主更是極盡剝削之能事，致使劏房呎租堪比豪宅，完全脫離正常市場運作，成為基層難以承受的重。港府雖曾煞有介事擺出嚴打非法劏房的架勢，奈何無能政府百事哀，現實是取締容易安置難，劏房遂在港府「默許」下變相合法化，成為業主壓榨基層的幫兇。

只是千算萬算，無能政府都沒有想過黑暴會在香港爆發，港府民望蕩然無存，不得不透過改善施政修補社會裂痕，過去被林鄭以有違自由市場原則、只會令供應減少而束之高閣的劏房租管由是「翻生」。

然而事實證明，港府嫌貧愛富的本色並無根本上的改變，報告一句「不可行」便將設立起始租金的大門關上，不難預料港府將樂觀其成，而立法會又剩下保皇黨一言堂，議員會否站在基層一邊企硬修訂條例，實在令人不敢樂觀。更不必說，交報告只是第一步，第二步需要律政司起擬條例草案，第三步才上立法會，以律政司凡事皆拖的惡劣往績觀之，肯定拖到林鄭政府任期完結也未有下文，劏房租管到底何時才能真正實施，真是天曉得。

其實，租管並非甚麼新鮮事，過去港府亦曾推行，到了2004年經濟環境逆轉、樓市持續低迷才撤銷條例。其後卻因為劏房愈來愈多，引伸的問題層出不窮，除了租金難以負擔，消防等安全隱患同樣受到公眾關注，只是港府置若罔聞而已。可以說，若非黑暴將香港攪得周天寒徹，廢官不得不正視過去種種深層次矛盾，敢肯定以其一貫的施政思維，劏房戶的困苦必定不入他們法眼。問題是，江山易改，本性難移。整份報告反映了港府依然是敷衍了事。

說到底，在一個正常而富裕的社會，劏房等不適切住房根本就不應該存在，要徹底擺脫這個特區恥辱，還須大量增建公屋，否則推出多少管制都是治標不治本。無奈港府冇心冇肺冇靈魂，建屋大計光說不練，劏房租管也就只能作為粉飾太平的工具，聊勝於無。