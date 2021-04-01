世界視線：副手重要性日增　拜登會否靠邊站

美國媒體近日報道，白宮官方網站已悄然改變了簡介，將本屆政府稱為「拜登-賀錦麗政府」，而白宮官方社交網頁的簡介，亦換上了「歡迎來到拜登-賀錦麗白宮」的字樣。另一方面，一名白宮高級官員的電郵曝光，內容要求同僚以後在官方公共通訊中，把本屆政府稱為「拜登-賀錦麗政府」，並以黑體加以標註，一系列打破常規的動作，令「拜登大權旁落，賀錦麗將頂上」的傳言更加甚囂塵上。

對此，白宮發言人普薩基解釋，有關改動目的是凸顯副總統角色的重要性，可謂愈描愈黑。今屆副總統的重要性，從拜登宣布賀錦麗為競選搭檔的那天起，已被外界熱烈討論，一般認為拜登4年後將不再爭取連任，「一老一少」正好「以舊帶新」，而相對於拜登「老白男」的身份，賀錦麗首位少數族裔女性候選人的賣點，相信會讓選民受落。

然而拜登上任至今的表現，卻令人質疑以他現時的身體狀況，到底能否支撐4年總統任期。由忘記內閣官員的名字，到登上總統專機的「三連摔」，再到記招內定友好媒體記者發問，在在顯示其認知與應變能力似乎出了問題。最新一份民調顯示，只有不足半數受訪者認為，拜登實際上掌握着總統的權力，同時有相同比例的受訪者認為，是賀錦麗或其他官員在幕後掌控一切。普薩基偏偏在這節骨眼上，聲稱要凸顯副總統的重要性，不就等於確認「拜下賀上」的傳聞嗎？

而進一步想，拜登自願做一屆總統，培養賀錦麗當接班人，尚在情理之中，但一上任就被迫靠邊站，卻是另一回事。畢竟拜登也是縱橫政壇數十年的老狐狸，未必會甘心「束手就擒」，特別是他已明言會爭取連任。在此情況下，拜登宣布由賀錦麗全權代替總統處理邊境問題，便是一步進可攻退可守的棋。須知邊境問題乃燙手山芋，拜登初選時就被對手攻擊，指奧巴馬時期驅逐太多非法移民；另一邊廂，共和黨人也等着看邊境危機爆發，好為特朗普翻案。拜登交付賀錦麗的這個任務到底是「倚重」還是「捧殺」，還真不好說。