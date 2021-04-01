功夫茶：妖股異動又唔查　國安重犯有特權

古人說，賞不遺遠，罰不阿近，爵不可以無功取，刑不可以貴勢免，此賢愚之所以僉忘其身者也。功夫茶並非想拋書包，之不過見到國安重犯即使一身係罪，竟然仍享有特權，不禁有所感慨而已！呢幾句話，要言之，就係指獎賞時不遺漏關係疏遠嘅人，懲罰時不偏護親近嘅人；冇功勞咪使旨意取得爵位，權勢顯貴者也不會免掉應受嘅刑罰，這就是不論賢愚都能忘我為國效力嘅原因。

呢，古人強調的不就是公平公正、法治精神嗎？香港向來強調法治係核心價值，依家就唔係咁噃！去年8月10日國安重犯「泥紙鷹」被捕後，壹淫媒隻妖股就水走山飛咁大幅波動，股價如食咗忽得癲升完又插水再急瀉，情況異常令人咋舌！盲嘅都感覺到，妖股癲上癲落，擺明係有可疑，隨時係造市而非普通差價嘅所謂「高頻交易」！

嗱！妖股尋日又見股價異動，開市一度飆28%，高位見0.21元，收市報0.185元，升12.8%，成交382.6萬元。事實係自去年8月至12月，妖股已出現多次大幅波動，依家7個月過去了，未聞證監會交代半句，佢嘅「飛鷹」標誌，原本予人如鷹之飛揚神武，鷹眼尤其銳利，可惜吖，呢個標誌名不正則言不順，如今對住隻妖股竟如食咗啞藥，沉默是金，叫都唔叫吓，一再「不予置評」就想蒙混過關！

阿哥，業界多次批評證監會表現令人失望，咁又難怪，過去佢哋強調嚴打造市、維護市場廉潔唯恐不及，如今何以每次國安重犯泥紙鷹「有事」，妖股大幅異動，證監會作為監管機構，不但冇根據《證券及期貨條例》主動調查背後原因，並盡快公布調查結果，反而來個事不關己，高高掛起，有冇搞銀錯吖？

歲月如流，7個月過去了，對呢隻妖股，證監會依然默不作聲，到底有何難言之隱？咁神秘，難怪惹來外界諸多忖測，唔通外部勢力仍透過股票市場向泥紙鷹送上「最後一桶水」？何以國安重犯仍然有特權？

講開「特權」，功夫茶又忍唔住要怒轟「避政司司長」鄭若驊嘅龜縮怠政！泥紙鷹涉刑恐本報男記者單案，司底驊都唔知反咗幾次白眼，先至喺上訴限期嘅最後一日，即去年9月17日提出上訴，惟事隔半年，呢單畸士仍未訂下聆訊日期，有議員就批評律政司和司法機構一拖再拖，無法彰顯公義，更予公眾「個別人士有特權」嘅觀感！依家泥紙鷹多案纏身，幾乎日日赤柱監獄及法庭兩邊走，咪話功夫茶唔提醒，刑恐本報男記者單畸士咪拖到日月無光，泥紙鷹其餘大案都塵埃落定，你仲如一部壞咗嘅錄音機不停回帶廢噏「不適宜就案件進一步評論」！遲到的正義已非正義，試問如何對得住受害人及廣大市民呀？