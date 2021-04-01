緬甸的形勢正在大變。原來的變，是從一般的抗議示威轉變成香港式的顏色革命，照搬香港反修例動亂的形式與手法。現在的變，是顏色革命不成功，軍政府強力鎮壓，使示威的規模難以擴大，於是便轉變為內戰，把邊區民族武裝引入，打破原來和談格局，掀起軍隊與民族武裝的大規模衝突。其中不排除有美國情治人員或特種部隊（僱傭兵）的介入，除了沒有極端的宗教主義者，情況近似敍利亞內戰開始的形勢。

或許美國要把邊區民族武裝組織成庫爾德民族武裝一樣，以爭取獨立的名義來推動緬甸的內戰。現時層出不窮的假新聞，與敍利亞的情況如出一轍，差別是還未有大殺傷力武器、化學武器的指控。但若美國策動的勢力不敵，可能有更新的伎倆提出，也或許美國可以用不同的方法，藉口出兵。

幸而，東盟不會為虎作倀，毗鄰的泰國、印度也不會介入，實在沒有理由干涉緬甸內政。不像中東，以色列、沙特阿拉伯、土耳其都介入敍利亞的內戰。

而美國在緬甸掀動內戰的其中一個目的，也許便是把衝突引入泰國，給當地的軍政府製造麻煩，甚或把緬甸內戰用作觸發泰國內亂的契機，把泰、緬連成一體，陷入美國策動的動亂中去。

東盟在新冠疫情中與中國一起成為受打擊最少的區域，而且成為中國最大的貿易夥伴。東盟的發展勢頭，優勝於歐美主宰的東歐和拉丁美洲。按此勢頭，加以中國與日本的大量投資，未來將可與非洲成為全球經濟增長的重心。而歐美在東盟缺乏控制能力，即使澳洲也難發揮影響。東盟的發展，便助長中國的復興、中日的合作，形成對歐美的競爭壓力，也使美國圍堵中國難以有效。

東盟似頗難被美國拉攏，日本亦未必會與美國合謀，反而會借東盟來作與中國、美國抗衡的力量。於是，美國會否願意東盟和平發展？抑或像在中東、北非那樣，要製造動亂，使當地不能發展，也不會給俄羅斯、歐盟有機會借之壯大，以破壞打擊來保持美國的相對強。

美國已經進入單靠本身發展已無法與中、歐、日等作平等競爭，因此，維持霸權的方法便是打擊競爭對手，不擇手段地進行破壞，這是美國霸權主義沒落前的景象。

對於中國，是否會坐視緬甸以至泰國形勢惡化？至少中國要與東盟一起公開揭露美國及其附從者的所為之目的，也至少把國際社會的注視力，從民主化與軍政府的對抗，轉移為美國在東南亞的目的、野心與陰謀，以及由此產生的後果。