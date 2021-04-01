從特朗普到拜登，美國開始部署和台灣建立「邦交國關係」，也即暫不需建交之名而有外交關係之實。特朗普政府時期，美國通過了《台灣旅行法》之後，美國衞生部長和國務次卿分別訪問了台灣。特朗普政府「收檔」前夕，國務卿蓬佩奧宣布，取消美方所有涉及和台灣官方接觸的自設限制，美台「邦交國關係」又邁進一步。

最近，和台灣有長久外交關係的帛琉的總統訪台，美國駐帛琉大使隨行，這是美台斷交後首次有美國大使抵台，「外交意義」非比尋常。日前，有外媒報道，拜登政府正準備發出指引，保留大量特朗普時期的親台措施，重點是進一步放寬美台官員接觸，以抗衡大陸欲「奪取台灣的控制權」。其目的是，美台只有建立了「邦交國關係」，才能夠在大陸「武力犯台」時更好的「保衞台灣」，更「名正言順」的軍事對抗大陸，消除「美國干涉中國內政」的障礙。

對美國而言，只有和台灣建立了「邦交國關係」，才能使台灣成為其「盟國」，台海一旦有戰事，老美才「方便」和盟國一起作戰。而歷史上遺留下來的美蔣時期的「美台共同防禦條約」，早在中美建交時已經作廢，由美方轉為了「國內法」。兩岸一旦打起來，美國若想軍事介入，就沒那麼好使、沒那麼「理直氣壯」，在國際上、在聯合國叫不響，也不好拉攏其他盟國支持它一致行動。

在美國發起對北京「大國競爭」、「國運之戰」的背景下，這就是美國要和台灣建立「邦交國關係」的需要，拜登政府將繼承特朗普的遺產一直幹下去。山姆大叔是把這場中美之戰看成「你死我活」的，此乃帝國霸權的本質決定，老美不可能改換思路。老美百多年來的爭霸心態是，一旦得罪對手，就要得罪到底，不爭出個子丑寅卯絕不罷休，除非受到足夠的打擊，否則它只會暫時歇手，還會捲土重來。

現在，這場中美之戰，美國已作好了「中美全面脫鈎」的打算，和台灣建立「邦交國關係」是其中一環。