美國總統拜登推出龐大基建計劃，揚言振興美國經濟，無疑雄心勃勃，但能否順利落實，不能不令人懷疑。多年前特朗普競選總統時，就是以基建為噱頭吸引大量選票，上台後更提出1.5萬億美元的基建大計，結果無影無蹤。畢竟美式民主最大特色就是扯皮、低效，政黨惡鬥不休，政客各懷鬼胎，加上財政匱乏，拜登的基建大計恐怕又是一鍋無米粥。

就以高鐵來說，美國12年前就有興建高鐵的意願，時任總統奧巴馬更信誓旦旦承諾全國修建13條高鐵線路。如今總統已經換了3人，高鐵在哪裏？直至去年聯邦鐵路當局才批准第一個高鐵項目，連接德州兩個城市休斯敦和達拉斯，全長386公里，預計2027年才能建成。一條短短的高鐵線路，由構思到興建到落成，預料需時近20年，這就是所謂的「美國速度」。再來看看中國，過去20年高鐵從無到有，從小到大，目前運營長度已達3.8萬公里，預計2025年更將達到6萬公里，這豈是美國所能相提並論。

有美國政客還不服氣，質疑美國鐵路憑甚麼就不如中國？事實勝於雄辯，中國基建投資是美國的3倍，美國不只鐵路不如中國，其他基建也明顯不如。很簡單，只要對比一下雙方大城市的機場，就知道中美基建差距到底有多大。三十年河東，三十年河西，曾令世人驚艷的美國基建，如今淪落到「第三世界」的水平，這是何等諷刺，又是何等可悲。

本來，以美國的綜合國力和科技水平，改善基建設施是輕而易舉的事，問題在於老美好戰成性，將大部分資源耗費在軍事方面，自然顧此失彼。單是阿富汗和伊拉克兩場戰爭，就消耗了約4萬億美元，如果這些錢用來改善基建和發展高鐵，何至於面對無米之炊？所以說，美國基建落後也好，霸權衰落也罷，都是自己造成的。他們不懂得從自己身上找原因，反而指摘「中國威脅」，真可謂顛三倒四。