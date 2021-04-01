暴疫潮先後爆發，夾擊香港，這兩年間大家的注意力都集中在如何解決危機，很多民生事項都被忽略了，就以食物安全為例，食環署從來沒有做好把關工作，監管不力，問題食物層出不窮，近日一款日本即開即食的盒裝生蠔，通街無牌擺賣，食環署竟然無知無覺。

生蠔本身已經是高危海產，含有多種細菌及重金屬，檔販還把生蠔混入冰水用冰塊墊底，放在室溫中擺賣，違反法例規定即食刺身食物，須放在雪櫃攝氏4度或以下冷凍，保存方法不當，污染變壞，輕則屙嘔，重則危害性命。而這些標榜「日本直送」食品運送途中有不少人經手，亦有機會帶有新冠肺炎病毒，真真正正「病從口入」。

有曾光顧這些即食生蠔的市民表示食到嘔食到屙，提出警告。其實出售刺身及不經烹煮而食用的蠔，須獲取食環署相關書面准許，多個街市海鮮檔卻是未經許可，無牌售賣，成行成市，路人皆見。食環署只要派一個人在場觀察，必然可以捉個正着，可是該署竟然表示派員巡查沒有發現違規情況，那是全世界人都有幻覺，眾人皆醉，只有食環署人員獨醒？抑或是掩耳盜鈴，隻眼開隻眼閉，你睇我唔到，我睇你唔到？

一盒盒生蠔放在街市看不到，難怪會跳會走的老鼠亦視而不見，食環署是想證明自己一視同仁嗎？滅鼠不力浪費公帑，鼠患指數屢創新高，去年接獲逾萬宗鼠患投訴，大鼠戊肝個案全球第一，這些都不能賴在暴疫潮所致吧！食環署塞責，前署長劉利群應問責，可是不但沒有減薪降職，反而升職加薪，其上司食衞局局長陳肇始真是「獨具慧眼」，可能是同病相憐，同是失職罪人，千夫所指，所以互相照顧吧！無牌生蠔只是眾多食安問題之一，食環署把關，市民難以食得安心，可憐的港人！