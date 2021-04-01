每年都有同一個新聞，每年這個新聞都令人感到不安，而每年政府都隨便回應傳媒，問題依舊，答覆依舊。近日，勞福局局長羅致光在網誌上表示，去年在輪候資助宿位期間逝世的長者有7,024人，是輪候總人數的17.9%。令人嘆惜的是，去年有3.75萬名長者需要資助安老院舍，但不少人未能獲得服務已去世，這情況年年不改，年年發生！

大家不要錯誤認為任何人都可以申請政府資助的長者安老院舍，在相關的介紹中，現時此類院舍分兩種，第一種是「護理安老院」，為健康欠佳、身體殘疾、認知能力稍為欠佳及在「安老服務統一評估機制」下被評為中度缺損而未能自我照顧起居，但精神上適合群體生活的長者，提供住宿照顧、膳食、起居照顧及有限度護理服務。另一種名為「護養院」，社署只是把「護理安老院」的介紹更改了兩點：一、「認知能力稍為欠佳」改為「認知能力欠佳」；二、被評為「中度缺損」改為「嚴重缺損」。換言之，這些被確認為適合入住安老院舍的長者，都是24小時需要有人看護。查實這些長者已到了一個地步，非家人可以有職業和專業知識處理得到；而能夠列入輪候名冊，那長者身體狀況是必然差勁。

筆者認識一位朋友，其母親100歲時申請政府資助安老院，由於夫婦兩人均在職，故僱用菲傭專職協助。但他們都認為很難照顧好老人家，一來老人家已很瘦弱，起居照顧大力點也擔心老人家受到損害；其次是他們需要一些醫療知識，才能在各方面應付得來。其母親103歲去世，仍未獲安排入住安老院。假若不少有長者家庭，沒有菲傭，由兩位在職兒媳負責照顧，更難以想像後果。所以，家有長者，其年紀愈大，身體愈衰弱，愈需要安老院舍的服務。

政府是完全掌握長者的情況、數目和增長狀況。按2016年中期人口統計，以2016年為基準，65歲以上長者比例是17%，2036年是31%，2066年是37%，對長者照顧和相關應付規劃，是刻不容緩。但羅致光一句「安老院完成興建速度追不上」，就不了了之！

作為一個局長，其職責就是要確保現政策運行順利，時刻加以改善，並理解未來狀況，做好規劃，不讓服務與實況脫鈎。現在的問題是局方未有規劃、規劃跟不上，還是歧視弱勢長者，抑或是勞福局是弱勢部門，政府最高層對其訴求置之不理？筆者當年在立法會曾多次提出，政府在興建公屋和發展新城市，規劃需預留土地予院舍，包括追回欠缺不足之數。似乎政府是你有你講，我有我不做，權在我，吹咩！