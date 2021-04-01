香港這兩年陷入反常，先是黑暴爆發，法治敗壞；接着疫情肆虐，經濟重創。結果不問可知，作為外向型經濟體，尤其高度倚賴內地，香港遭受的打擊也是雙倍計。黑暴一役，內地對香港有戒心，中央不得不推出《港區國安法》全面收緊管治權；經濟上則因為內地旅客絕迹，除了金融業仍有北水打救，其他行業一沉不起。現在的香港可說奄奄一息，失業率高企，民不聊生；部分人則趕着移民，投奔心目中的民主世界。

弄到今日地步，歸根究柢是人禍。誠然，疫情無人可以預計，兩年前誰也沒想過新冠肺炎這場瘟疫竟會蔓延全世界，但香港的問題除了天災，最大原來還是社會反智。不是嗎？黑暴完全是人為搞出來的，反對派連同外部勢力為了奪權和遏華，將所謂的「暴政」無中生有，部分香港人頭腦發熱神志不清，起勢破壞香港，將累積下來的基業親手打殘，逼得中央出手訂下空前嚴厲的國安法。港人過去在一國兩制下享有的自由頓失，這不是社會反智、港人搵自己笨是甚麼？

至於失業問題，除了疫情打擊外，香港人亦不妨捫心自問，過去仇視內地旅客的種種舉措，是否加速令內地人對香港卻步？有些人盲目仇中，又是驅蝗又是鳩嗚，內地旅客拖隻篋來港購物都成為受襲對象，堪稱貼錢買難受。隨着內地自貿區、免稅區愈開愈多，求港不如求己，即使中港兩地終可通關，只要港人態度不改，內地旅客恐怕也是過門不入，本港經濟要回復舊觀真是談何容易。

所以說，目前有過萬名大學生畢業即失業，根本就是咎由自取。大學生一直是黑暴主力軍，各所大學皆成為黑暴橋頭堡，他們既要攬炒香港，自己的前途當然也不可能幸免，這是求仁得仁。或許他們應該趁此機會移民英美，看看外面的世界是否如想像中美好，看看洋人是否如想像中歡迎香港人。