最近，人們在熱談香港的演藝事業是否已死，不少人認為咱們能投入的資金，遠不如中國內地和南韓，所以「好難夠人玩」。然而，近日無意中發現，我20年前欣賞的一些香港武俠劇集，原來不少內地年輕人也熟悉，他們是在網絡或電視重播中看過。這些武俠劇在內地翻拍過多次，投資巨大，但不少人還是喜歡香港版本，究其原因，是當年的港劇選角出色，主角、配角都演得入木三分。因此，製作是否龐大，不是唯一的致勝之道，藝人演技如何，可能更重要。

近日香港演藝界有兩位資深的男配角去世，一位表明熱愛國家，故被歸類為「藍絲」藝人；一位曾自稱支持本土，就被視作「黃絲」藝人。中國人習慣死者為大，故對兩位演員都是極力稱頌，說二人都是「神級」演技。今日筆者不論黃藍，純粹以戲論戲，那位藍藝人的演出向來恰如其分，確是無可挑剔。然而早前我對黃藝人卻印象欠佳，因為幾年前看過他在劇集中飾演大律師，該角色個性奸險，他就用石堅時代那種演奸角的模式來做戲，在螢幕前擠眉弄眼，很是浮誇。我心想，這年頭演奸人，戲該在面皮底下去做，沒有壞人會在臉上寫着「我是大壞蛋」幾個字吧。

不過，黃藝人離世後，電視台播出他的舊作片段，使我對他的演技有少許改觀，原來他演一些市井人物頗出色，只是一旦演事業成功人士，就似乎不大合適。反觀上述的藍藝人，之所以每個角色都能成功，是因為他一直在做 「本分」的戲，不會胡亂作越級挑戰。

其實，即使強如周潤發、周星馳，也不是所有角色都能演好，你叫星爺正正經經去做一個律政強人，恐怕也不容易。所以，若然往後香港的演藝界能夠量才而用，而演員又在自己擅長的範圍內發揮到最好，相信本地娛樂事業還是會有出路。