老鼠捉唔到，無牌生蠔又「睇唔到」，阿哥，究竟食環署搞邊科㗎？事實上，每年用數以億元計公帑去滅鼠，老鼠卻愈滅愈有，愈滅愈大隻，去年接獲逾萬宗鼠患投訴，奈何食環署只懂做清潔騷，大家都睇到，每逢油尖旺疫區解封，本報記者都拍攝到「三無大廈」嘅天井垃圾堆滿、煙頭如山，至於後巷污水橫流，就更不在話下！

清潔不滅鼠，到頭一場空！防疫咁求其，達致清零就出奇！呢，疫情依家仍然持續，食環署連「食安心」都懶把關！近日一款標榜來自日本、即開即食嘅盒裝生蠔大熱，多個街市海鮮檔都見到佢嘅蹤影，商販將生蠔混入冰水、用冰塊墊底，或放喺室溫中出售。之不過，根據相關規例，出售該類即食生蠔，需要領取相關書面准許，而食環署亦證實本報巡查嘅海鮮檔均屬「無牌」。「無牌蠔」周街賣，有議員斥食環署冇積極跟進，即係攞市民健康較飛啫！

咁又係噃，生蠔都屬「壯陽食譜」之一，之前咪有調查研究指港人自新冠肺炎疫情以來，連性活動次數、性功能及性滿意度都漸趨減弱；嗱！如果有人妻忽然心血來潮，想增加點夫妻間嘅「性趣」，見到日本生蠔「日本直送」喺街市有得賣喎，好嘞，今晚就整半打畀個衰公歎吓，睇吓有冇奇迹出現！呢，咁就一個唔覺意，「愛他變成害他」，弄巧反拙，搞到老公上吐下瀉，幾乎冇命！醫生則提醒，進食不潔生蠔，輕則引致屙嘔，嚴重則性命堪虞！你話食環署把關不力，幾咁大鑊！

食環署都唔知存在有乜意義？唔通淨係養一班怠政無能嘅「高薪廢物」？講真，佢哋如果稍有點「知恥文化」，而不是以厚黑為榮，即使唔引咎辭職，好歹都應該自動削薪五成啦！之不過特區政府做嘢，通常你估佢唔到，好似食環署前署長劉利群碌碌無能卻升職加薪，賞罰不明，不祥莫大焉！