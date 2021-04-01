今天愚人節的熱話：港人是天才還是蠢材？有人質疑公帑被浪費1.77億元買了瑞士收藏家烏利‧希客的藏品，可是西九文化區管理局董事局主席打開口牌，話專家講值13億元，還自誇是他親自飛到瑞士才爭取回來，說有了這藏品「心就定了」，豈料卻可能誤觸國安法地雷。

希客藏品中之艾未未在天安門廣場豎起中指和穿粗口字樣T恤的照片，擺明是用行為藝術公然侮辱國家和全國人民的反華反共圖騰，絕對是政治抹黑和公然侮辱。試問若換了背景是白金漢宮，英國會買嗎？試問若換了背景是白宮，美國會買嗎？筆者絕對相信不單止不買，還將會被追究嚴重的叛逆罪和侮辱王室或國家元首罪行。可是該局主席卻推卸不懂法律，要國安處去處理。

試問希客藏品中之艾未未玩弄性器官炒作，令人作嘔的男女裸體構圖照片，有何藝術價值？在這些掛着藝術頭銜卻充斥着猥瑣、淫褻、辱華的低俗作品，除了販賣色情加惡毒政治元素，哪有半點促進中外文化藝術交流的意義？對此，該局主席又表示會打格仔後放上網聽意見，18歲以上人士才可看全照，藉此推卸把關的責任。

當年媒體報道該局主席洋洋自得的情況有這樣的內容，當記者問希客的藏品中有艾未未向天安門舉中指的作品時，他說：「藝術的表達，是應該跨越一些人類所設的限制。」這些答話還可得到林鄭百分百信任會處理好嗎？

艾未未作品不是藝術，是政治攻擊。這些作品是公然的政治侮辱，不只侮辱國家，更侮辱全國人民。這樣的「以華反華」、「以華辱華」作品被希客力捧，用心陰毒。倘展出這樣辱國辱華的照片，全國都會無名火起三千丈。倘若多年前時任政務司司長的西九主席「難得糊塗」，今天他已貴為全國政協常委，及在《港區國安法》生效後，理應與時俱進、旗幟鮮明地為國家把好關吧！更不該甩包袱將把關的責任推給國安處吧！