「十四五」規劃為香港定下「國際創新科技中心」的新目標，但香港科技教育落後於形勢，教育官員缺乏遠見，使科技教育成為「國際創新科技中心」的突出短板。世界經濟論壇去年發布「2020年就業前景報告」，預測未來5年內人工智能（AI）相關工作大量出現。而普華永道（PwC）的報告預估，英國到了2037年，AI會帶來720萬個工作機會。

AI應用風潮席捲全球，不少行業均求才若渴，有關職位起薪點高，前景有保證，但他們必須是科學、科技、工程及數學（STEM）的優秀學生。惟香港STEM教育情況不樂觀。自新高中學制實施至今，大部分學生須於「核心科目」考獲3-3-2-2以上成績才有機會進入本地大學，學制與課程成為STEM教育的主要障礙，包括：一、課時不足。STEM不是獨立成科，學校需把STEM融入課程中，並於課外時間安排相關活動，減低推行成效。二、學生投入度不足。學生需專注於核心科目的學習，而科目的重心傾向於文科。三、教師欠缺支援。教聯會2017年調查指出，只有三成受訪教師有信心教授STEM課程，八成表示他們沒有足夠培訓。

此外，經濟合作與發展組織（OECD）籌劃的學生能力國際評估計劃（PISA）在2015年的評估中指出，香港學生的科學能力排名由2012年的第2名跌至第9名。

香港科技教育落後、缺乏AI人才，導致香港在AI應用方面步伐緩慢。根據亞洲企業領袖協會編製的2017年亞洲人工智能指數，香港在該項研究涵蓋的8個亞洲地方排名尾二。

為保持創新型經濟的競爭力，各國政府均非常重視科技教育。在2018年1月，中國教育部發布《普通高中課程方案和語文等學科課程標準》，內容包括將人工智能、物聯網和大數據處理納入新的普通高中訊息技術課程標準；及將「數據與計算」和「信息系統與社會」這兩個單元列為高中必修科。

澳洲2016年引入編程作為必修科，學生10歲起學習編碼；南韓落實由2017年起編程課程成小學必修科；新加坡2020年起把編程列作小學必修科；日本從2020年4月起，將編程作為必修內容加入小學算術和理科教科書中。

筆者多年前已建議政府重視科技教育，將STEM尤其是編程、人工智能等列入中小學必修課程，可惜言者諄諄，聽者藐藐，本港的科技教育多年來裹足不前，遠遠落後於內地和其他國家。隨着科技不斷演進、行業加速轉型，社會對人才需求也相應變化。科技園去年曾舉辦網上職業博覽，多間公司合共提供了1,100個職位，共收到7萬份履歷表，卻只招聘了200人，情況極不理想，或因公司期望的人才與學校培育的人才出現落差有關，政府應立即檢視現時科技教育。

此外，不少國家設有職業教育，學生可及早進行生涯規劃並到企業實習，畢業後較易求職，但本港普遍視大學為更優越的出路，看輕職業教育，導致本地科技專才不足。政府應大力推動科技教育及加強相關職業教育，培養更多創科人才。