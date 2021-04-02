美國要抑制中國，衝擊東南亞和東盟，阻止各國在和平合作中崛起。中國是首當打擊，日本則早受控制，日本被美國用貿易戰折騰到失落20多年的發展。南韓也面對美國資助的保守勢力阻撓朝鮮半島的和解。美國並借台獨對抗台海兩岸的談判和合作。

東亞已經被美國衝擊得動盪不堪，日本首先投降，已無餘力與美國競爭。現在待東南亞開始發力之時，美國便插手製造紛亂。菲律賓親華，老撾與中國合作，柬埔寨亦然，馬來西亞也是與中國友好，印尼中立，美國只能拉攏越南、泰國、緬甸。泰、緬都是軍事政變，軍隊不賣美國的帳，反而與中國有合作餘地。

對美國來說，一是東南亞可與中國合作，互補長短，美國無法介入與中國對抗。二是東南亞與中國協作分工，將成又一區域勢力，助長國際多元化，削弱美國的全球霸權勢力。所以，美國會視區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）為區域經濟的大挑戰，因為這將可以整合東亞、東南亞，形成中國與日本領導的大區域經濟區，超過歐盟，超過美國。

美國打擊中國是第一步，更關鍵的是阻止中國與東亞、東南亞整合起來。對付中國之餘，也開始對付東南亞了。泰、緬之亂，並不是因軍政府之故，例如泰國，動亂早起，緬甸亦部署頗久。只是中老鐵路今年完工，泰國連接的鐵路動工興建，中國推動中緬經濟走廊，時機開始緊迫，美國便要借緬甸政變來動手。因此，這不是偶發事件，而會演變成長期的紛亂。

敍利亞內戰把整個中東陷於長期戰亂之中，即使有全球最主要的石油天然氣生產和存量，經濟反而折騰衰落。同樣地，委內瑞拉有全球最大的石油蘊藏，也以政治因由被美國制裁至半生不死。美國的戰略是，若不歸附及把資源利益奉上，便要破壞，一拍兩散，不讓別人發展，以免與美國競爭。這是嚴重的排他主義，一如中世紀十字軍東征的劫掠，也如美國西部牛仔主義那樣以殺戮為主。相對而言，在美國霸權主義之前，英國及意大利北部城市的霸權還有虛偽的一面。

香港是東亞與東南亞的連接點，這兩個區域復興，應是香港有着最大的得益，地緣經濟優勢，在全球無可比擬。可惜回歸之後，沒有去殖民地化，結果是埋首地產、金融，不作投資，不作發展，失掉先機。而從反國教至反修例動亂，則破壞香港的穩定，阻礙香港發揮地緣戰略優勢。

現在香港亂局平息，可惜東南亞亂局初起，香港可以怎樣反應呢？