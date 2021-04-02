美國拜登政府日前發表的《各國人權報告》，首次「定性」中國對新疆維吾爾族人實施「種族滅絕和反人類罪行」。報告描述，新疆拘禁了超過100萬維吾爾族人及其他回教少數民族，這些人受到強姦、強迫絕育、強迫墮胎、酷刑和強迫勞動等各種虐待，另有200萬人要在白天進行「再教育」培訓。

這份「政府級」報告和西方媒體攻訐「中國人權狀況」包括「新疆人權狀況」的報道一樣，完全拿不出真實的證據，完全靠編造的「證據」，是謊言構成的虛假的「證據」。這些「證據」或出自無中生有，或出自移花接木，或出自張冠李戴，或出自亂砌拼圖，或出自道聽途說，或出自故作神秘的「從內部得知」、「從不願意透露姓名人士獲悉」……林林總總，五花八門，務必要讓這個彌天大謊、世紀假新聞編得跟真的一樣，其最終效果就是要像當年他們誣陷伊拉克擁有大殺傷力武器，先說「有可靠情報顯示」，之後就拎出一包洗衣粉加以「證明」一樣，老美今次誣陷中國和當年誣陷伊拉克的流氓無賴的做法如出一轍。

過去，美國用這種下三濫的手法編造謊言、誣陷他人時，被害者總是非常憤怒，要求「澄清」，接受美式「國際組織」前來調查，「還個公道」。這正中了老美的詭計，讓它掌握了「話語權」，成全了謊言編造故事的目的。

過去很多受害者看不透美國的本質，估不到山姆大叔有多奸狡、多無賴，有多壞，有多混蛋、王八蛋，結果是竭力澄清也好，讓其調查也好，都是徒勞。老美早有主意，說你甚麼就是甚麼，除非你屈從於它，否則它是絕對不會改變其謊言之「結論」的，甚至會令謊言更加危言聳聽，繼續整你打你。

多年來，山姆大叔在全世界都是使用這一招來打壓別人，自封「世界警察」，聲稱「替天行道」，屢試不爽。過去中國也沒有少吃這樣的虧，被老美擺弄。今天再不能這樣了，要奪回「話語權」，掌握「主動權」！