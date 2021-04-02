有人上傳一段英國BBC在廣州爆發疫情期間的報道，整個視頻用陰暗鏡頭拍攝，刻意營造悲慘氣氛，把廣州形容為人間地獄，許多人沒吃沒喝，連一個茶葉蛋也成為奢侈品，有些人好幾天甚至幾個月都吃不上一頓飯。老人家等酒樓開門喝早茶，被說成一早去找工作；旅客推着行李箱走過，被說成帶着全部家當逃離；有人在湖上盪舟，被說成從水路逃離；孩子在街邊扭計撒嬌，被說成遭父母販賣……造謠是西方傳媒的慣用伎倆，但造謠造到如此地步，可謂聞所未聞，見所未見。BBC主事者大概是精神錯亂，否則怎會將西方的情景套用在廣州？

謠言止於智者，興於愚者。西方編造謠言的手法其實並不高明，甚至可以說漏洞百出，但偏偏有不少人相信，尤其在反華歇斯底里的今天，任何謠言都有市場，任何歪理都被當成真理。正如他們指控新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」等等，頭腦稍微正常的人都知道純屬無稽之談，結果還是鑼鼓喧天，沸沸揚揚，某些國際組織及服裝品牌更甘願充當反華打手。這除了反映西方社會愚昧無知，也證明西方社會集體墮落，他們為了達到遏華目的，不惜撕下民主公義的假面具，將虛偽醜陋的一面暴露無遺。

西方自編自導自演，杜撰了一個又一個謊言，上演了一場又一場「人權」大戲，憑的就是手中的國際輿論話語權，賭的就是世界上絕大多數人不會去探究真相。對他們而言，造謠和抹黑是無本買賣，即使有人懷疑也無法發聲。他們在毫無證據之下給中國羅織各種莫須有罪名，並根據莫須有罪名實施各種制裁，還不讓申辯和反駁，將「強權即公理」這句話發揮到極點。

面對西方強權，許多發展中國家只能乖乖就範，任憑宰割。過去中國在韜光養晦之下，也往往逆來順受，可現在不同了，即使執政者想對西方強權妥協，人民也不會答應。