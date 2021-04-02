黎智英與一眾泛民反中亂港，由上世紀禍延21世紀，橫跨回歸前後幾十年光景，全民唾棄，黎罪行滔天，卻一直有保護傘包庇，連刑恐東方報業集團記者案有圖有片表證成立，也被判無罪，若非涉嫌違反《港區國安法》而被還押，現在可能還是大搖大擺「為美國而戰」。

不少人因此而高呼特區「法治已死」，就算未死，也像沉睡的植物人，只剩下一個軀殼，無意識地運作，不能作出正確反應，更遑論儆惡懲奸，才會讓黎智英這等大奸大惡之徒逍遙法外。市民都希望沉睡的法治有一日醒來，望穿秋水，昨日終於看見一線曙光。

前年8月18日，9人涉嫌在港島區參與或組織反修例「流水式集會」，被控組織及參與未經批准集結罪。除區諾軒及梁耀忠認罪外，包括黎智英、李柱銘及何俊仁在內的其餘7名被告被裁定兩項控罪成立，押後至本月16日判刑。黎首度因為非法集結罪而被定罪，有人額手稱慶，更指大快人心，其實黎惡貫滿盈，罪有應得，等到今時今日為相對比較輕微的非法集結罪行而負上刑責，實在是來得太遲，也不能彌補他所作的罪孽，惟有等他涉及的其他案件包括國安案，一一獲得應有判決，才是法治真真正正醒來的時候。

君不見涉及黎或其旗下壹傳媒的案件依然出現不尋常拖延，黎刑恐案上訴逾半年，仍未訂下聆訊日期。壹傳媒股價異動，頭尾超過7個月，證監會的調查至今尚無結果，亦無主動交代調查進展，令人憂慮其他案件都是這樣拖延。美國國務院周二發表2020年人權年報，罔顧事實，明目張膽為反中亂港分子如黎智英撐腰打氣，朝中有人會否懼怕外力而試圖拖慢案件進度，暗中想放生黎智英，有律政司司長鄭若驊在位，有甚麼稀奇古怪事情不會發生？大家還是拭目以待看看黎智英最後的下場吧！