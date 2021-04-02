本港上周才迎來數月以來第一日本地零確診，港大專家袁國勇即急不及待認為「現階段終於有機會清零」，林鄭更是敲鑼打鼓自吹自擂，聲稱過去一個月沒有輸入個案流入社區，也沒有變種病毒流入，並透過快速檢測和追蹤緊密接觸者，毋須再次關閉處所亦成功遏制疫情蔓延。結果不旋踵，香港即出現零星確診，例如昨日便有兩宗源頭不明的本地感染，衞生防護中心更指出，累計31宗輸入個案帶有「E484K」變種病毒株。

都說滿招損，但似乎我們的政府人員一點也學不會教訓。抗疫已經逾年，疫情由第1波爆到第4波，沒完沒了，而且每次都是由外來輸入開始大爆發，港府則每次也沒有學乖，明明外防輸入又疏又漏，卻厚顏自誇「滴水不漏」，簡直不知醜字怎麼寫。屢試不爽的是，只要疫情稍為緩和，防疫措施稍為放寬，疫情便會重上高峰，早前的健身群組便是一例。看鄰埠澳門早已清零，一橋之隔的深圳也是快活似神仙，粵港澳三地之中，只有香港仍在苦苦掙扎，怎一個愁字了得！

這場瘟疫到底如何斷尾，思之令人惴惴不安。一來，港府抗疫無能，連疫苗接種計劃也搞到一鑊泡，科興屢爆死亡事故，令人信心盡失；復必泰則有包裝瑕疵而叫停接種，最快也要下周才接種第二劑。觀乎至今只有不足7%人口接種了疫苗，說是龜行蝸步也不誇張，何時才能達致群體免疫，真是天曉得。

二來，社會反智，掃描「安心出行」固然抗拒，就連接種疫苗也要分黃藍，國產疫苗一律杯葛，動輒以陰謀論抹黑，部分專家更不知有心或無意，往往重復必泰而輕科興，令接種計劃亂上加亂。三來，世衞至今不承認中國製疫苗，倘將來建立「疫苗護照」，接種了科興的港人隨時「半天吊」。

先天不足，後天失調，一場瘟疫，折射出社會亂象千頭萬緒，難道香港真的氣數已盡？