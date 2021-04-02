最近，台灣爆發了一場「鮭魚之亂」，話說有壽司店打出宣傳招式，只要任何人的名字中有「鮭魚」（港稱三文魚）二字，就可以憑身份證到餐廳吃一頓免費壽司宴。宣傳者當初不過是為吸引眼球，卻沒想到竟然會有這麼多人較真。

這消息一出，台灣不少年輕人當真去把身份證上的名字改了，變成「張鮭魚」、「陳鮭魚」，有些則索性連名帶姓改，叫自己做「鮭魚之夢」或者甚麼的，然後去享受一頓免費的鮭魚餐。據悉，為貪這個便宜而改名的人，超過330個，好些還是大學生。他們非但不以為恥，而且樂意在社交平台上，貼出改名後的身份證，與朋友分享消息。

當然，改了名的人，未必要一輩子挺着這個名字，台灣人一生有3次改名的限額，你吃完這一頓壽司，再把名字改回原來的還是可以，但這不是太無聊了嗎？因此，事件在寶島引起一陣震盪，不少有識之士搖頭嘆息，稱之為「鮭魚之亂」。

平常做民意調查，很多台灣青年都表現出一副大丈夫氣魄，有九成受訪者表示，如果解放軍來攻，他們都願意為寶島而戰。當地一些研究兩岸關係的學者，向來對上述的調查結果存疑，覺得年輕人是在騙自己，鮭魚事件出現之後，就更讓他們相信，新一代的台灣人根本不堪大用。

有台灣學者更打趣說，將來解放軍來攻，大可不必打仗，只消帶來大量的鮭魚壽司，免費向寶島年輕人派發，他們自然會乖乖投降，然後只顧起勁地吃。你就是在他家門口升起五星紅旗，這些人大抵也不會再去管你。

台灣「鮭魚之亂」曝光之後，就連素來低調的北韓人，也要來幽台灣一默，說還是他們的國家好，每年能出產超過3,000噸鮭魚，一向供過於求，當地人要吃免費的，也用不着把名字改了。