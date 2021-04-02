呢則花邊新聞，看似得啖笑，其實好應景。話說特首林鄭月娥日前出席公開活動時突然「甩鞋」，其中一隻高跟鞋更留喺地氈上。有堪輿學家就話，林鄭月娥甩鞋反映佢做事唔夠踏實，出現「蝦碌」，更形容係「甩吓甩吓」，預示未能履行施政。

阿哥，都咪話唔靈，特區政府諸事不順，疫情睇嚟似清零有望，誰知暗湧處處，均益大廈疫情復燃！第4波疫情都唔知仲要拖幾耐？咁搞法，唔好話「旅遊氣泡」成泡影，即使中港恢復通關都唔知要等到何年何月？香港復甦之路，唔通真係好似林鄭月娥「甩鞋」唔多老利？疫苗接種又好似特區庸官施政，龜速前行，老朽把酒問青天，香港何時可以達到七成接種率嘅群體免疫？何時會有「疫苗護照」好去旅行？

呢，新加坡政府目標年底全體人口完成接種。星洲抗疫，唔係好似香港庸官一味等運到，而係早有準備，人家去年已經組成專家小組，研究各國疫苗發展進度，監察臨床數據進行篩選。

香港則諸事不順，復必泰在港開打兩星期即出事，因其中一個批次嘅疫苗藥瓶封蓋有包裝瑕疵，須暫停接種。據了解，政府最快將於下周初恢復接種復必泰疫苗。講真，原先預約打針嘅市民，窒咗一窒，未知又會唔會「甩底」？起碼老朽有啲朋友就話要再「觀望」吓！數據顯示，香港市民已接種逾50萬劑疫苗，當中約46萬為第一劑，包括31萬劑科興和15萬劑復必泰。

受到停打復必泰疫苗影響，3月下旬，每日接種量增長緩慢。據悉，第二劑「甩底」情況嚴重，截至3月30日，科興疫苗第二劑累計甩底率達14%，單計3月30日當天嘅甩底率，更高達25%。林鄭月娥「甩鞋」，市民打針「甩底」，均不祥之兆！要提升接種率，看來要有更多誘因，庸官真要諗諗計！